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ВС РФ усилили давление на трассу Красноармейск – Константиновка

Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска усилили огневое воздействие на трассу Красноармейск (украинское название – Покровск) – Константиновка в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что трасса, ведущая из Красноармейска в Константиновку, находится в настоящее время под плотным огнём. Успехи ВС РФ на линии фронта, в частности, в районе населённого пункта Воздвиженка, способствуют усилению давления на эту дорогу.

Силовые структуры сообщили агентству, что до полного перерезания этой трассы на некоторых участках остаётся чуть более двух километров.



Ранее издание Forbes назвало боевые действия за Красноармейск в ДНР первым крупным сражением в 2025 году.

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#днр
Четыре украинских беспилотника сбили в Ленинградской области
Дрозденко: ПВО сбила четыре украинских дрона в Ленинградской области
04 января 2025, 11:43

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Четыре украинских беспилотника сбиты за сутки в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ночь и утро 4 января стали рекордными по числу сбитых беспилотников. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым оружием над территорией Ленобласти было уничтожено четыре дрона.

Отмечается, что первый дрон сбили в районе Лужской губы в Финском заливе около 02:40 ночи, второй – в том же районе примерно в 09:40 утра (он двигался через Псковскую область), а третий – также в Лужском районе. В результате ликвидации дронов никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Обломки третьего беспилотника упали в лесном массиве, где в настоящее время работают оперативные службы.

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#украина
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#минобороны
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Немцы-артиллеристы замечены в Часовом Яре в ДНР
Беженец из ДНР Дорош: в Часовом Яре замечены немцы-артиллеристы
04 января 2025, 11:14

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Часов Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР) были замечены немецкие артиллеристы. Об этом рассказал беженец Валерий Дорош из города в беседе с РИА Новости.
По его словам, эти артиллеристы в основном разговаривали на немецком языке, а во время стрельбы из пушек постоянно кричали «Fire, fire».

Также он уточнил, что по рации им отвечали тоже на немецком языке.

Беженец подчеркнул, что немецкие артиллеристы использовали пушки, калибр которых он определить не смог, однако они были точно не украинского производства. Мужчина уверяет, что видел различное вооружение, однако такие орудия встретились ему впервые.

Ранее Дорош также рассказывал о польских наёмниках, находящихся в промышленном районе Часова Яра.

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ПВО сбила третий за сутки беспилотник в Ленинградской области
Дрозденко: в Ленобласти сбили третий за сутки украинский беспилотник
04 января 2025, 11:03

Фото: iStock/rancho_runner

Третий за сутки беспилотник сбили в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен третий украинский дрон в районе Лужской губы в Финском заливе. Обломки дрона упали в лесном массиве. На месте их падения работают оперативные службы.

Дрозденко подчеркнул, что средства ПВО продолжают мониторинг воздушного пространства.

Ранее в этот день губернатор дважды сообщал о ликвидации беспилотников. Первый дрон был сбит над Финским заливом, а второй – в Лужском районе – он направлялся через Псковскую область.

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#ленинградская область
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#украина
#россия
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Аналитики рассказали о работе Белоусова над кардинальным изменением Армии России
«Взгляд»: глава Минобороны Белоусов меняет российскую военную машину
04 января 2025, 10:15

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны России Андрей Белоусов, назначенный на должность в мае 2024 года, в рекордные сроки меняет российскую военную машину. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Выдвижение кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны, помимо прочего, связано с необходимостью обеспечить ведомство грамотным экономическим руководством. Формат боевых действий в зоне СВО меняется, поэтому есть потребность в устойчивом имущественном снабжении базы логистического обеспечения, сообщил изданию аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин.

Также отмечается, что после прихода Белоусова в оборонное ведомство там произошли важные кадровые перестановки. Они позволили изменить подход Минобороны по ряду аспектов. В частности, появилась возможность активнее взаимодействовать с так называемым «народным ВПК» (военно-промышленный комплекс).

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Второй за сутки беспилотник сбили в Ленинградской области
Дрозденко: второй украинский беспилотник сбили в районе Лужской губы
04 января 2025, 10:10

Фото: iStock/aapsky

В районе Лужской губы Финского залива сбили второй за сутки беспилотник. Он двигался через Псковскую область, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны в Ленобласти сбит второй дрон. В результате работы системы по ликвидации объекта разрушений не обнаружено, пострадавших нет.

Также губернатор поблагодарил военных за чёткую и слаженную работу в борьбе с БПЛА.

Ранее в этот день Дрозденко также сообщал об уничтожении украинского беспилотника в районе Лужской губы в Финском заливе.

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Илон Маск прокомментировал бой на ножах российского штурмовика и бойца ВСУ
04 января 2025, 10:01

Фото: istockphoto/Grandfailure

Американский предприниматель и изобретатель, будущий член администрации президента США Дональда Трампа Илон Маск прокомментировал смертельную схватку на ножах между штурмовиком из Якутии с позывным Тута и украинским солдатом. Эксцентричный миллиардер сказал, что у него в спальне в стену «на всякий случай» вмонтирован траншейный нож времён Первой мировой войны.
Об этом владелец компаний SpaceX и Tesla написал на своей странице в социальной сети X. По словам Маска, в ближнем бою такое оружие намного полезнее, чем автомат или пистолет.

Ранее в интернете разошлось видео, заснятое нашлемной камерой украинского солдата. На ней запечатлена его отчаянная рукопашная схватка с российским штурмовиком. Побеждённый в этом ножевом бою украинец просит российского бойца оставить его и дать умереть. Тот выполняет просьбу поверженного противника. После этого военнослужащий ВСУ подрывает себя гранатой.

Штурмовика ВС РФ из Якутии с позывным Тута зовут Андрей Григорьев. Он служит в 39-й бригаде Вооружённых сил РФ. Рассказывая о поединке, он отметил, что они с украинцем оба понимали, что схватка в любом случае закончится смертью одного из них. По словам российского бойца, в том же бою солдат ВСУ ранее убил его друга.

Бой произошёл в районе населённого пункта Трудовое в Донецкой Народной Республике. Там украинские войска пытались контратаковать.

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#вс рф
#солдат
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Штурмы под Суджей, контратаки в Курской области, зачистка Курахово от ВСУ: последние новости СВО
04 января 2025, 09:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

В Курском приграничье противник демонстрирует значительную активность. Ведутся ожесточённые бои, в ходе которых используются HIMARS для обстрела мирных жителей. На Купянском направлении ВСУ отступают в сторону Боровой, перемещаясь к Изюмскому району. О том, как складывается обстановка на других направлениях фронта расскажет «Радио 1».

Курское направление


В Курском приграничье бои продолжаются в восточной части населенного пункта Леонидово и в центре Александрии.

На Суджанском направлении ситуация сложная: российские войска наступают, в то время как украинские силы пытаются отразить атаки. Бои идут в районе Кругленького, ВС РФ продолжают продвижение от Леонидово.

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Штурмовые действия также ведутся на подходах к Викторовке, при этом противник увеличил количество ракетных ударов по мирным населенным пунктам в тылу российских войск по всей области. ВСУ активно пытаются укрепить свои позиции, перебрасывая личный состав и проводя контратаки, эвакуации и ротации.

Отмечено использование дронов на оптоволоконной связи. Украинский блогер Шарий, находясь в Испании, сообщает о введении шести новых бригад в Суджу, которые могут направиться на Большое Солдатское. Согласно информации из Курска, военно-политический режим активизировал подготовку: ракетные атаки по Рыльску, Льгову и другим прифронтовым районам усилились. ВС РФ также готовятся к ответным действиям — авиация работает без перерыва.


Купянское направление


Вокруг города Купянск продолжаются интенсивные бои. Противник отступает в сторону Боровой, перемещаясь к Изюмскому району. ВС РФ осуществляют окружение Купянска с двух сторон.

Подразделения ВС РФ добились улучшения тактической позиции южнее Загрызово и в прилегающем лесном массиве, продвинувшись на 500 метров. Поддерживаемые артиллерией, войска ВС РФ успешно отразили две контратаки противника, в результате которых было уничтожено до 20 боевиков из 116-й и 28-й групп ВСУ.

В районе населённого пункта Надия подразделения ВС РФ продолжают демонстрировать успехи, отмечается продвижение и улучшение тактического положения на окраинах населённого пункта. По имеющимся данным, за сутки были уничтожены несколько позиций ВСУ.

Российские войска нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Двуречная, Глушковка, Богуславка, Боровая, Надия, Торское и в Серебрянском лесничестве. Также было отражено пять контратак штурмовых групп ВСУ, в результате чего ликвидировано до 30 боевиков.


Кураховское направление


На Кураховском направлении продолжается работа по доочистке освобожденных территорий. Штурмовые группы ВС России продолжают сложные операции по выбиванию ВСУ из их опорных пунктов в районе Курахово, включая территорию Трубного завода и южные окрестности города.

Российские войска пытаются атаковать позиции противника на широком фронте к северу от реки Волчья, нанося удары по опорным пунктам ВСУ от Славянки до значительного объекта на севере от Шевченко. Военные России смогли зайти в Славянку и Петропавловку, что открывает перспективу выхода на рокадную трассу Т-0515, а также контроль над полями вплоть до границ с Днепропетровской областью.
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Запорожское направление


На Запорожском направлении бойцы ВС РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Орехова. Скрытно передвигающихся боевиков заметили расчеты БПЛА около 3–4 часов утра, после чего информация была передана операторам FPV-дронов, которые нанесли точный удар по лесополосе.

Российская армия продолжает наступление на Белогорье.

Краснолиманское направление


ВС РФ продолжают усилия по прорыву обороны ВСУ в районе Ивановки и Тернов. Противник надежно удерживает высоты вокруг Ивановки, откуда наносит урон и мешает наладить стабильную логистику в село.

Торецкое направление


В Дзержинске силы ВСУ постепенно отступают к западной окраине города. Бои здесь напряженные и изнурительные. Шахта «Торецкая» и прилегающий террикон остаются основными опорными пунктами противника. Существуют основания полагать, что российские войска контролируют городскую застройку.

ВС РФ продолжают наступление на север от Центрального рынка в сторону шахты 10 и шахты «Торецкая».
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Покровское направление


Фронт у Красноармейска (Покровска) и его окрестностей также подвижен не в пользу ВСУ. Очень серьезная для них угроза – прорыв ВС России в село Зверево. Потеря позиций в нем открывает прямую и очень близкую дорогу к Красноармейску. Поэтому схватка за него будет очень серьезной. Противник закрепился на двух терриконах возле села. На этом участке они главенствующие высоты.

Также на Покровском направлении российские подразделения атакуют оборону врага в районе Нововасильевки-Успеновки.

ВСУ фактически потеряли контроль над Нововасильевкой, сейчас украинские части мешают ВС РФ закрепиться здесь, т.к после этого армия РФ атакует соседнюю Успеновку. Также идут попытки российского прорыва в тыл этой группировке на Новоалександровку. Где российские части вышли на последнюю линию обороны ВСУ перед Днепропетровской областью.

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#военные
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#бпла
#авиация
#контроль
#село
#всу
#вс рф
#минобороны
#сво
#сводкасво
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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: За ночь над регионам России сбито 16 украинских БПЛА
04 января 2025, 09:08

Фото: istockphoto/rancho_runner

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на города и объекты на территории России. Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны сбили либо подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, уточнили в оборонном ведомстве. Там были уничтожены 10 беспилотников. Три БПЛА силы ПВО ликвидировали над территорией Смоленской области. Ещё по одному дрону российские ракетчики сбили над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

В питерском аэропорту Пулково из-за угрозы атаки БПЛА дважды вводился план «Ковёр» — около полуночи и в 07:45 утра. В первый раз ограничения на приём вылет самолётов действовал около часа. Чуть позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитом в районе Лужской губы украинском дроне.

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#брянская область
#пво
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Беженец из ДНР: в Часовом Яре находились немецкие артиллеристы
04 января 2025, 06:45

Фото: iStock/huettenhoelscher

По словам беженца из Часового Яра Донецкой Народной Республики Валерия Дороша, в городе находились немецкие артиллеристы. Этим житель поделился с РИА Новости.
«Немцы были, кричали все время, у них там пушки стояли, они кричали «fire, fire» все время, когда стреляли… Все время они разговаривали на немецком, и им по рации на немецком все говорили», — рассказал Дорош.

При этом беженец уточнил, что натовские орудия располагали вблизи жилых домов. Солдаты перемещались на Hammer. Автомобиль также служил средством для перевозки вооружения. Дорош отметил, что никогда не видел такого оружия у солдат ВСУ.

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#солдаты
#днр
#всу
#вооружения
#рф
#беженцы
#германия
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