ВС РФ усилили давление на трассу Красноармейск – Константиновка

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Российские войска усилили огневое воздействие на трассу Красноармейск (украинское название – Покровск) – Константиновка в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что трасса, ведущая из Красноармейска в Константиновку, находится в настоящее время под плотным огнём. Успехи ВС РФ на линии фронта, в частности, в районе населённого пункта Воздвиженка, способствуют усилению давления на эту дорогу.
Силовые структуры сообщили агентству, что до полного перерезания этой трассы на некоторых участках остаётся чуть более двух километров.
Ранее издание Forbes назвало боевые действия за Красноармейск в ДНР первым крупным сражением в 2025 году.
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Силовые структуры сообщили агентству, что до полного перерезания этой трассы на некоторых участках остаётся чуть более двух километров.
Ранее издание Forbes назвало боевые действия за Красноармейск в ДНР первым крупным сражением в 2025 году.
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Анастасия Чинкова