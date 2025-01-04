Аналитики рассказали о работе Белоусова над кардинальным изменением Армии России

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
Министр обороны России Андрей Белоусов, назначенный на должность в мае 2024 года, в рекордные сроки меняет российскую военную машину. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Выдвижение кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны, помимо прочего, связано с необходимостью обеспечить ведомство грамотным экономическим руководством. Формат боевых действий в зоне СВО меняется, поэтому есть потребность в устойчивом имущественном снабжении базы логистического обеспечения, сообщил изданию аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин.
Также отмечается, что после прихода Белоусова в оборонное ведомство там произошли важные кадровые перестановки. Они позволили изменить подход Минобороны по ряду аспектов. В частности, появилась возможность активнее взаимодействовать с так называемым «народным ВПК» (военно-промышленный комплекс).
Читайте также:
Белоусова назначили главой набсовета ВСК сроком на пять лет
Глава МО Белоусов выразил благодарность Шойгу за создание задела в развитии ВС России
Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу
Анастасия Чинкова