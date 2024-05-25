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Украинские военные не хотят защищать Харьков. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на показания пленного пограничника Украины Николая Перепаленко. По его словам, он и еще три человека в качестве подкрепления выдвинулись на позиции.
«Ребята были на позиции и сказали, что нужно подкрепление. И мы, четыре человека, поехали на подкрепление к ним», – сказал пленный боевик ВСУ.
Перепаленко также добавил, что у националистов кончались боеприпасы, но им никто не помогал, поэтому они решили сдаться. Помимо всего прочего, по показаниям пограничника, не все военные хотели защищать Харьков.
По ранним сообщениям, за неделю украинские неонацисты потеряли в зоне боевых действий более 11,2 тысячи человек. Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.
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