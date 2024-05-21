Пленный заявил, что броневик MaxxPro не подходит для боев на Украине

Американский бронеавтомобиль MaxxPro не подходит для боевых действий на Украине из-за своей заметности и недостаточной проходимости. Об этом заявил Константин Якубцов, украинский солдат, сдавшийся в плен на артемовском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Якубцов служил в 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в роли наводчика-оператора на таком броневике.
Пленный также рассказал, что после мобилизации прошел подготовку в Дериевке, Кировоградская область, где они несколько раз стреляли из автоматов, а затем в течение трех месяцев рыли окопы.
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«MaxxPro не подходит для нашего региона из-за болотистой и рельефной местности. Он предназначен для пустыни, очень высокий и заметный. Его можно подбить с расстояния в 3 км» — пояснил Якубцов.
Пленный также рассказал, что после мобилизации прошел подготовку в Дериевке, Кировоградская область, где они несколько раз стреляли из автоматов, а затем в течение трех месяцев рыли окопы.
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Артем Кузьмин