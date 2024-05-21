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Пленный заявил, что броневик MaxxPro не подходит для боев на Украине

21 мая 2024, 19:38

Американский бронеавтомобиль MaxxPro не подходит для боевых действий на Украине из-за своей заметности и недостаточной проходимости. Об этом заявил Константин Якубцов, украинский солдат, сдавшийся в плен на артемовском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Якубцов служил в 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в роли наводчика-оператора на таком броневике.

«MaxxPro не подходит для нашего региона из-за болотистой и рельефной местности. Он предназначен для пустыни, очень высокий и заметный. Его можно подбить с расстояния в 3 км» — пояснил Якубцов.



Пленный также рассказал, что после мобилизации прошел подготовку в Дериевке, Кировоградская область, где они несколько раз стреляли из автоматов, а затем в течение трех месяцев рыли окопы.

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Маск засомневался в том, что США «защищает демократию» на Украине
Маск с иронией задумался, какую роль играет США в «защите демократии» на Украине
21 мая 2024, 19:34

Американский предприниматель Илон Маск с иронией поставил под сомнение роль США в «защите демократии» на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.
«Но я думал, мы были там, чтобы защищать демократию?» — написал Маск.
Таким образом он отреагировал на пост о завершении срока полномочий Зеленского.

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Во Франции рассказали об экспресс-курсе для украинцев по применению САУ Caesar
Le Point: 45 украинцев прошли во Франции экспресс-курс по применению САУ Caesar
21 мая 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

45 украинских солдат прошли во Франции экспресс-курс по применению самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом информирует Le Point.
По данным источника, военнослужащие ВСУ тренировались в обслуживании и управлении гаубиц, а также в отработке скорости и точности стрельбы. Уточняется, что семнадцать из приехавших на обучение человек уже имели опыт применения САУ на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что десять украинских авиатехников завершили свой курс в Нидерландах по обслуживанию западных истребителей F-16.

Напомним, за прошлый год Париж обучил 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего Франция обучила порядка двенадцати тысяч боевиков ВСУ.

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Украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны
«Страна»: украинские военнообязанные вносят ложные данные в систему минобороны
21 мая 2024, 18:20

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские военнообязанные массово вносят ложные данные в систему для удаленного обновления данных в военкоматах. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на журналиста Владислава Бовсуновского.
Отмечается, что в основном граждане Украины вносят фейковые данные о своем местоположении в «Резерв ». По информации источника, украинцы надеются, что такой шаг создаст некоторые сложности в доставке повестки.

Ранее сообщалось, что правительство Украины обязало бизнес не только вручать повестки, но и доставлять работников в территориальные центры комплектования.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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#данные
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Недорытые траншеи, канавы и рвы: ВС РФ пришли в шок от обороны ВСУ под Харьковом
Генерал Кривонос: ВС РФ пришли в шок из-за отсутствия обороны под Харьковом
21 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные ожидали увидеть в Харьковской области мощные оборонительные укрепления ВСУ в Харьковской области, однако столкнулись с недорытыми траншеями и валяющимися в куче «зубами дракона». Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского канала «Прямой».
«Они были шокированы тем, что так неожиданно легко они смогли продвигаться. Военные ВС РФ ждали там фортификации не хуже линии Суровикина, а лицезрели лишь недорытые траншеи, канавы и рвы, а также большое число железобетонных препятствий, просто-напросто валявшихся в куче», — заявил Кривонос.

Он также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о том, что армия России смогла прорвать оборону ВСУ в Харьковской области из-за отсутствия ПВО. Кривонос уверен, что наличие систем противовоздушной обороны в регионе ситуацию бы не изменило.

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#пво
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Армия России превзошла все ожидания Запада
Defense News: армия России восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе
21 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/zim286

Военные чиновники из США и Европы вынуждены признать, что армия России восстанавливается гораздо быстрее, чем они ожидали. Об этом пишет издание Defense News.
Автор статьи заметил, что ранее американцы обсуждали российские потери за весь период проведения СВО. Однако уже к апрелю американские чиновники начали признавать, что Россия восстанавливает свою армию быстрее, чем ожидали в США.

«Европейские и американские представители министерства обороны, а также эксперты по российской армии заявили, что силы Кремля восстанавливаются быстрее, чем ожидалось», — говорится в статье.

При этом издание уточняет, что если Москва и далее продолжит оперативно восстанавливать свои силы быстрее ожидаемого, то это может стать более долгосрочной и дорогостоящей проблемой для НАТО.

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На Украине мужчина прятался в лесу от мобилизации две недели
«Страна.ua»: Мужчина из Волыни скрывался от мобилизации и хотел покинуть Украину
21 мая 2024, 17:08

istockphoto.com/Irina Piskova

На Украине мужчина прятался в лесу от мобилизации две недели. Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Журналисты уточнили, что это житель Волыни. Получал ли он повестку — неизвестно. Когда уклонист ушел из дома, близкие посчитали его без вести пропавшим. О его местонахождении стало известно после конфликта со стражем порядка.

«Утром 16 мая в городе Турка в Самборском районе его остановил полицейский. Мужчина, как он говорит, "испугался", что получит повестку, поэтому трижды ударил копа кулаком по лицу и попытался убежать», — пишет издание.
На суде мужчина сказал, что собирался покинуть Украину. Сейчас он под круглосуточным домашним арестом.

Ранее появилась информация, что в украинской полиции поисковые запросы на почти 100 тысяч уклонистов. В частности, больше всего разыскиваемых в Днепропетровской области, а именно, более 38 тысяч человек.

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Экс-советник Макгрегор: конфликт на Украине закончен, больше некому воевать

Украина пошла на неожиданный шаг на фоне крупного наступления ВС РФ
#украина
#всу
#мобилизация
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Экс-советник Макгрегор: конфликт на Украине закончен, больше некому воевать
21 мая 2024, 16:58

Фото: iStock/ffikretow

Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине можно считать оконченным, так как нехватка кадров в украинской армии достигла критической точки. Об этом Макгрегор сообщил в эфире YouTube-канала London Real.
По словам отставного полковника, ряды ВСУ не пополняются новыми людьми, при этом обучить новичков в такие короткие сроки почти невозможно. Макгрегор отметил, что в украинской армии особенно не хватает квалифицированных кадров для использования военной техники, которую посылают западные союзники.

Офицер заключил, что на данный момент самое гуманное решение для США или Британии — это «сказать стоп».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#учения
#всу
#великобритания
#спецоперация
#вс рф
#конфликт
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«До 30 кг взрывчатки»: ВС РФ применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО
«Известия»: российские военные применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО
21 мая 2024, 16:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие применили наземный дрон «Лягушка» в зоне проведения специальной военной операции, пишут «Известия».
По данным издания, наземный дрон для уничтожения опорного пункта украинских боевиков применили бойцы Центральной группировки российских войск.

Поясняется, что «Лягушкой» управляют как обычным FPV-дроном. Перед работой с аппаратом оператору следует знать местность и пройти небольшую тренировку.

Наземный дрон не такой маневренный, как беспилотники, а скорость движения «Лягушки» составляет всего 20 километров в час. При этом наземный БПЛА может нести до 30 килограммов взрывчатки.

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#вс рф
#спецоперация
#дрон
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«Продававший» людей в рабство россиянин получил свободу после службы в зоне СВО
Осужденный за работорговлю людьми россиянин вернулся домой после службы на СВО
21 мая 2024, 16:28

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Осужденный за работорговлю людьми житель Волгограда вернулся домой после службы в зоне проведения СВО, пишет V1.ru.
Об этом заявили родственники мужчины.

Ранее суд установил, что Алексей Григорьев организовал бизнес по торговле людьми. Он находил прохожих на улице, лишал их свободы, а затем «продавал» фермерам. После поимки его приговорили к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.

С прошлого года в соцсетях мужчины стали появляться фотографии в военной форме и с оружием. В недавней беседе с изданием его родственники подтвердили, что он вернулся домой. Сейчас он живет в Волгограде с женой.

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#волгоградская область
#спецоперация
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