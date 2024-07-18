Обозреватель Шлепченко заявил о двух удачных применениях «Искандера» ВС РФ

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал информацию об уничтожении генеральского бункера ВСУ российским «Искандером».
«Было два удачных применения «Искандера» за последние пару суток. То есть в ночь с 15 на 16 ударили по Киеву. Была информация о том, что там находились офицеры СБУ. И известно вроде как о ликвидации четырёх из них. Но надо тут отметить, что это всё как бы очень условная информация, достоверность которой практически невозможно подтвердить», — отметил в беседе с «Царьградом» Шлепченко.
А военкор RT Александр Симонов опубликовал кадры работы ВС России на Купянском направлении. Отмечается, что в районе Кисловки и Степовой Новосёловки работали бойцы группы «Конторы» 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. В то же время известно, что украинская армия потеряла за ночь четыре БПЛА «Баба-яга» и американский БТР М113.
Ранее МО РФ сообщили о том, что совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1 755 человек.
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Мелисса Тимофеева