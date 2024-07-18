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Обозреватель Шлепченко заявил о двух удачных применениях «Искандера» ВС РФ

18 июля 2024, 14:48
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал информацию об уничтожении генеральского бункера ВСУ российским «Искандером».
«Было два удачных применения «Искандера» за последние пару суток. То есть в ночь с 15 на 16 ударили по Киеву. Была информация о том, что там находились офицеры СБУ. И известно вроде как о ликвидации четырёх из них. Но надо тут отметить, что это всё как бы очень условная информация, достоверность которой практически невозможно подтвердить», — отметил в беседе с «Царьградом» Шлепченко.

А военкор RT Александр Симонов опубликовал кадры работы ВС России на Купянском направлении. Отмечается, что в районе Кисловки и Степовой Новосёловки работали бойцы группы «Конторы» 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. В то же время известно, что украинская армия потеряла за ночь четыре БПЛА «Баба-яга» и американский БТР М113.



Ранее МО РФ сообщили о том, что совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1 755 человек.

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Стало известно об увеличении числа наемников в рядах ВСУ в Харьковской области
ВГА: в Харьковской области известно о более 30 погибших наемниках ВСУ из Франции
18 июля 2024, 15:27

Фото: iStock/Olena_Z

Увеличение количества наемников в рядах украинской армии зафиксировано в северной части Харьковской области. Об этом сообщили в российской администрации региона.
Отмечается, что в основном в данном регионе преобладают наемники из Франции. Также известно о более 30 погибших французах.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, отправляя войска на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Алаудинов: ВС РФ активно продвигаются на Донецком направлении
18 июля 2024, 15:05

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о положительных результатах продвижения на Донецком направлении.
В эфире телеканала «Россия 1» Алаудинов отметил успехи российских войск на Донецком направлении.

«У нас очень хорошие результаты по продвижению среди подразделений Министерства обороны, которые находятся на Донецком направлении... Они продвигаются очень хорошо», — подчеркнул генерал, сообщили в RT.

Ранее командир «Ахмата» уже сообщал, что российские военные практически ежедневно освобождают по одному населённому пункту в зоне проведения специальной военной операции.

Также он добавил, что первая линия высотных домов в Волчанске уже под контролем российских военных.

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В Минобороны России раскрыли потери боевиков ВСУ
МО РФ: потери украинских войск за сутки составили до 1755 человек
18 июля 2024, 14:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1755 человек. Об этом сообщило МО РФ.
Отмечается, что средствами ПВО был сбит МиГ-29 Вооруженных сил Украины, 4 беспилотника, шесть снарядов HIMARS, а также поражены другие цели.

Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Боевики Вооруженных сил Украины отступают в ДНР под натиском российских военных.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Куда он целится?»: Москва ответит Зеленскому и союзникам на удары по территории РФ
Военэксперт Литовкин: Зеленский давно наносит удары по территориям РФ
18 июля 2024, 14:09

Фото: iStock/Leestat

Недавно стало известно, что США сняли ограничения и разрешили Зеленскому наносить удары по России. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук. До этого глава Украины сообщил Джо Байдену, что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ уже давно наносят удары по территории России без разрешения и согласования с кем-либо.

«Куда Зеленский собирается целиться, надо спросить у него самого. Я хочу сказать, что разрешают Зеленскому или не разрешают, но он уже давно наносит удары по российской территории: Белгородская область, Курск, Воронежская область, Крым. Беспилотники долетают даже до Татарстана и Самары. Так что все эти разговоры про разрешения — это просто риторика Зеленского, чтобы показать, что с ним весь так называемый свободный мир, что все его поддерживают и все ему разрешают», — сказал эксперт.

Он добавил, что у Зеленского для серьезных действий нет никаких ​ресурсов.

«Если он будет наносить удары теми ракетами, которые поставляют ему США или другие страны, мы найдем, чем ответить, а «глубокие» или «неглубокие» будут удары — это все демагогия. Бояться не приходится», — заключил полковник в отставке.

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#страны
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#белгородская область
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Писториус назвал решение Германии разместить ракеты США ответом России
Писториус: американские ракеты в ФРГ будут ответом на «Искандеры» в Калининграде
18 июля 2024, 13:18

Фото: istockphoto/JARAMA

Будущее размещение американских ракет на территории Германии является ответом развертыванию российских комплексов «Искандер» под Калининградом. Об этом изданию Rheinische Post заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«То, что США будут делать с 2026 года в Германии — ни что иное, как противодействие угрозе со стороны России в связи с размещением «Искандеров» в Калининградской области. Тогда сдерживание будет снова работать», — сказал Писториус.

Ранее в Минобороны США заявляли, что в 2026 году начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, значительно превосходящие те орудия, что уже в Европе. Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко отмечала, что ФРГ, согласно документации послевоенного времени, не имеет на это права.

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#мир
#россия
#сша
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#ракетная опасность
#новости
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ВСУ впервые официально подтвердили выход из Урожайного на юге ДНР
18 июля 2024, 13:13

Фото: istockphoto/Olena_Z

Выход из Урожайного на юге Донецкой народной республики впервые официально признали боевики ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», со ссылкой на спикера группировки «Хортица» Назара Волошина.
По его словам, украинские военные отошли на новые рубежи, поскольку оставаться на прежних позициях опасно.

Ранее представитель группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что большая часть позиций радикалов в Крынках под Херсоном полностью разрушена.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Власти ЛДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны киевского режима. Руководство РФ приняло решение об оказании поддержки.

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#вс рф
#новости
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В РФ разработали взрывные заграждения для уничтожения морских дронов
18 июля 2024, 13:10

Фото: istockphoto / 3DSculptor

Для ВМФ создали комплекс активной защиты от морских беспилотных аппаратов, сообщили в Известиях.
Как рассказали источники издания, заграждение подрывается дистанционно, например, с охраняемого объекта. Такую систему можно изготовить достаточно быстро.

«Алгоритм действия должен быть простым. Подходы к охраняемой акватории будут контролироваться с помощью гидролокаторов, РЛС и пунктов визуального наблюдения. При приближении объектов к охраняемой зоне будет подаваться сигнал тревоги в центр управления взрывным заграждением. Операторам останется только отслеживать сближение беспилотных надводных и подводных аппаратов и в нужный момент произвести подрыв», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Эксперт заявил, что важно правильно рассчитать мощность зарядов, чтобы они не повредили собственные корабли. Технически реализовать такой проект несложно, уверен он.

Подводные взрывы более эффективно воздействуют на объекты на глубине, включая торпеды и подводных диверсантов противника, если они приблизятся к нашим кораблям.

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«Радиационное поле»: Военэксперт предрёк последствия ввода войск НАТО на Украину
Военэксперт Литовкин: войска под флагом НАТО на Украине станут законной целью РФ
18 июля 2024, 13:10

Фото: istockphoto/DancingMan

На Украине могут появиться регулярные войска НАТО, как это произошло в Афганистане, сообщила британская газета The Guardian.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» напомнил, что на сегодняшний день войск НАТО как единой системы не существует.

«Войск НАТО как таковых не существует. В НАТО есть объединенное командование, которое для решения тех или иных задач приглашает войска разных стран, например, от Франции — танкисты, от Германии — стрелки, от Чехии — летчики. Эти объединенные войска и будут действовать. На сегодняшний день войск НАТО как единой системы не существует, есть только отдельные войска отдельных стран, которые при необходимости соединяются в подразделения и группировки», — сказал эксперт.

Он добавил, что нельзя точно ответить, будет ли НАТО нести ответственность за войска стран, пришедших на Украину.

«На Украине, если и могут появиться, то не войска НАТО, а войска конкретной страны. Будет ли отвечать за них командование НАТО — вопрос дискуссионный, потому что НАТО не давало своего согласия, чтобы какая-то страна под своим флагом оказалась на территории Украины. НАТО не хочет быть втянутой в войну на Украине. Об этом постоянно говорит их генеральный секретарь», — подчеркнул полковник в отставке.

По его словам, любая страна, которая пошлет свои войска под собственным флагом на территорию Украины, будет законной целью для ударов РФ.

«Ну если и НАТО под своим флагом пошлют войска на Украину, то они тоже будут законной целью для нас. Здесь нет никаких двусмысленностей, и в НАТО это понимают. В НАТО воевать с Россией — с ракетно-ядерной державой — не собираются, потому что ядерный удар по территории Европы превратит густонаселенную часть планеты в радиационное поле. Бояться того, что войска НАТО появятся на Украине не приходится», — заключил Виктор Литовкин.

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Стало известно, что произошло с боевиками ВСУ в ДНР
Interia: ВС РФ достигли заметных тактических успехов в ДНР
18 июля 2024, 13:06

Фото: iStock/Irina Piskova

Боевики Вооруженных сил Украины отступают в ДНР под натиском военных ВС РФ. Об этом информирует Interia.
В публикации отмечается, что украинские военные потеряли контроль над селом Урожайное. Русские солдаты приближаются к ключевой дороге к Часову Яру. По ней осуществляется снабжения украинских войск. Помимо этого, в восточных регионах ВС РФ прорываются к важным с точки зрения логистики и тактики населенным пунктам в Донецкой области.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявил, что освобожденное Урожайное в ДНР станет новым плацдармом для продвижения российских войск.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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