Алаудинов: ВС РФ прорвали первую линию укреплений ВСУ у Славянска — Краматорска

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Бойцы ВС РФ прорвали первую линию укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
Алаудинов отметил, что армия России продвигается по всей линии столкновения в районе агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка.
Он также подчеркнул, что укрепления ВСУ здесь штурмом брать не будут. ВС РФ постараются взять их в окружение или сделать так, чтобы украинские бойцы бросили занимаемые позиции и сбежали.
По словам Алаудинова, на сегодняшний день у российской армии есть хорошие возможности для блокировки противника.
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«Первая линия их укрепов полностью для них (ВСУ – ред.) утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно», — так Алаудинов ответил на вопрос об укреплениях ВСУ в районе агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка.
Он также подчеркнул, что укрепления ВСУ здесь штурмом брать не будут. ВС РФ постараются взять их в окружение или сделать так, чтобы украинские бойцы бросили занимаемые позиции и сбежали.
По словам Алаудинова, на сегодняшний день у российской армии есть хорошие возможности для блокировки противника.
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Элина Позднякова