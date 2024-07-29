Алаудинов: ВС РФ прорвали первую линию укреплений ВСУ у Славянска — Краматорска

Украине стоит последовать примеру Финляндии 1940 года, когда страна заключила мир с Советским Союзом, лишившись некоторых территорий, однако сохранила себя и смогла дальше развиваться. Так считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, его слова передает ТАСС.