Фото: Минобороны РФ
Российские войска завершили зачистку населенных пунктов Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Подразделение "Арбат" сегодня окончательно зачистило Нижнюю Паровую и Нечаев», — написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что данный участок теперь находится под полным контролем российских войск.
Алаудинов также отметил значительные потери украинских войск, включая уничтожение техники и значительное количество личного состава противника.
Согласно данным Министерства обороны России, на курском направлении ВСУ с начала боевых действий потеряли более 6,2 тысячи военных. За последние сутки было ликвидировано более 400 украинских военнослужащих и уничтожено 27 единиц бронетехники.
Ранее сообщалось, что Пентагон отказался раскрывать детали советов, предоставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) для проведения атаки на Курскую область. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не будут комментировать планирование или рекомендации, касающиеся этих операций.
Читайте также:
США не рассказали, что посоветовали ВСУ для атаки на Россию
Россия наступает: Пентагон признал крах украинской обороны на ключевом направлении
ВСУ заявили о самой массированной воздушной атаке России
Алаудинов также отметил значительные потери украинских войск, включая уничтожение техники и значительное количество личного состава противника.
Согласно данным Министерства обороны России, на курском направлении ВСУ с начала боевых действий потеряли более 6,2 тысячи военных. За последние сутки было ликвидировано более 400 украинских военнослужащих и уничтожено 27 единиц бронетехники.
Ранее сообщалось, что Пентагон отказался раскрывать детали советов, предоставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) для проведения атаки на Курскую область. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не будут комментировать планирование или рекомендации, касающиеся этих операций.
Читайте также:
США не рассказали, что посоветовали ВСУ для атаки на Россию
Россия наступает: Пентагон признал крах украинской обороны на ключевом направлении
ВСУ заявили о самой массированной воздушной атаке России
Елена Перлова