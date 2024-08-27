США не рассказали, что посоветовали ВСУ для атаки на Россию

Пентагон отказался раскрывать детали советов, предоставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) для проведения атаки на Курскую область. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не будут комментировать планирование или рекомендации, касающиеся этих операций.
«Я не стану касаться планирования или наших советов по этому вопросу, поскольку это решение Украины», — подчеркнул Райдер на брифинге.Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пересмотра содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. По информации неназванного чиновника, Белый дом обсуждает возможность увеличения поставок бронетехники и боеприпасов.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх также отметила, что у США остаются вопросы относительно целей и задач вылазки ВСУ в Курской области, несмотря на пояснения со стороны Киева. По её словам, США к настоящему времени лучше понимают действия ВСУ на российской территории.
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Елена Перлова