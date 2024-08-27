Россия наступает: Пентагон признал крах украинской обороны на ключевом направлении

Фото: Минобороны РФ
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Покровском (Красноармейском) направлении, находящемся на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее заявление было опубликовано на сайте американского военного ведомства.
«Вы видите, что россияне здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой приграничной территории идут тяжёлые бои», — заявил Райдер, подчеркнув интенсивность боевых действий в этом районе.Он также отметил, что США «продолжат поддерживать связь и консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Покровское (Красноармейское) направление одним из самых сложных для украинских войск на подконтрольной Киеву части ДНР.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины сообщили о самом массированном ударе по объектам критической инфраструктуры страны, который был нанесён российскими силами. Об этом заявил командующий ВВС Украины Николай Оещук в своём Telegram-канале.
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