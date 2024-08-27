ВСУ заявили о самой массированной воздушной атаке России

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Вооружённые силы Украины сообщили о самом массированном ударе по объектам критической инфраструктуры страны, который был нанесён российскими силами. Об этом заявил командующий ВВС Украины Николай Оещук в своём Telegram-канале.
«В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, российские силы нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору, используя ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования», — отметил Оещук, передает РИА Новости.Ранее Министерство обороны России подтвердило, что в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также с использованием оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов. Эти удары были направлены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были поражены.
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Елена Перлова