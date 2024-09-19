Фото: Минобороны РФ
Российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Эти действия происходят на фоне недавних попыток наступления ВСУ на территорию Курской области, которые были остановлены российскими силами. В результате контрнаступления, начавшегося на прошлой неделе, российская армия освободила ряд населенных пунктов в регионе, что значительно ослабило украинские силы.
Согласно данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери, включая более 14,6 тысячи военных и 121 танк.
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«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — сообщил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Эти действия происходят на фоне недавних попыток наступления ВСУ на территорию Курской области, которые были остановлены российскими силами. В результате контрнаступления, начавшегося на прошлой неделе, российская армия освободила ряд населенных пунктов в регионе, что значительно ослабило украинские силы.
Согласно данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери, включая более 14,6 тысячи военных и 121 танк.
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Елена Перлова