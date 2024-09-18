ВС РФ ликвидировали спецназ Нацгвардии Украины

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ВС России ликвидировали подразделение спецназа Национальной гвардии Украины под Волчанском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).
Отмечается, что удары были нанесены фугасными авиабомбами (ФАБ) с интервалом в несколько минут. В результате тремя прямыми попаданиями вместе с отрядом спецназа был ликвидирован старший офицер подразделения Владислав Никитчук.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры сброса ФАБ-500 на скопление живой силы и военной техники ВСУ в Курской области. Видео начинается со взлёта многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Затем видно, как он сбрасывает закреплённые вдоль борта снаряды.
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Анастасия Чинкова