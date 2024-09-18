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ВСУ собирались использовать поставленное странами НАТО оружие для совершения теракта на железной дороге в Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил попавший в плен украинский военный Александр Гусак.
Он рассказал, что за сутки до атаки ВСУ на российский регион всех военных собрали и приказали им расселять поезд, чтобы Россия официально объявила войну Украине. Речь, по его словам, шла о гражданском составе. Из вооружения у бойцов бюли два пулемёта, ручной противотанковый гранатомёт (РПГ), одноразовые гранатомёты и автоматы.
Также в их арсенале имелось оружие, поставленное западными союзниками Украины. Это два пулемёта американского и немецкого производства, а также автоматы всех видов за исключением «Калашникова».
По словам военнопленного, его взвод окопался по обеим сторонам железнодорожного полотна вблизи таблички в надписью «363-й километр». Это участок дороги в районе села Коренево в Курской области. Там украинские военные находились более 12 суток, однако поезда они так и не дождались.
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Также в их арсенале имелось оружие, поставленное западными союзниками Украины. Это два пулемёта американского и немецкого производства, а также автоматы всех видов за исключением «Калашникова».
По словам военнопленного, его взвод окопался по обеим сторонам железнодорожного полотна вблизи таблички в надписью «363-й километр». Это участок дороги в районе села Коренево в Курской области. Там украинские военные находились более 12 суток, однако поезда они так и не дождались.
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Анастасия Чинкова