Бойцы «Севера» уничтожили за месяц 40 станций Starlink ВСУ в Харьковской области
Бойцы из группировки войск «Север» уничтожили 40 спутниковых станций Starlink, используемых украинскими военными, в Харьковской области. Об этом пишет РАИ Новости.
Кроме Starlink, российские расчеты беспилотников ликвидировали 7 станций радиоэлектронной разведки и 66 антенн связи. Также под удар попали до 68 украинских пунктов управления БПЛА. Эти действия способствуют укреплению воздушного превосходства наших сил и снижению угрозы для мирных жителей в приграничных регионах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
