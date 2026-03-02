Более 100 домов получили повреждения из-за атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск

02 марта 2026, 23:42

Кравченко: В Новороссийске 102 дома получили повреждения из-за атаки БПЛА ВСУ на город

Фото: iStock/Terry Papoulias

Губернатор Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о масштабных разрушениях после атаки украинских беспилотников. Повреждения получили более ста домов, уточнил глава города-героя в своём Telegram-канале.





Наиболее серьёзный ущерб зафиксировали в частном секторе Восточного района, где из-за падения обломков БПЛА пожар произошел в трех домах.



В селе Мысхако взрывной волной выбило окна в детском саду и двери в пяти группах. Ремонтные работы начнутся в ближайшие дни. Для обеспечения непрерывности образовательного процесса дети будут временно размещены в других группах.





«На данный момент известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном. Собственникам и жильцам окажем поддержку и материальную помощь», — написал Кравченко.