Более 100 домов получили повреждения из-за атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск

Кравченко: В Новороссийске 102 дома получили повреждения из-за атаки БПЛА ВСУ на город
Губернатор Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о масштабных разрушениях после атаки украинских беспилотников. Повреждения получили более ста домов, уточнил глава города-героя в своём Telegram-канале.
Наиболее серьёзный ущерб зафиксировали в частном секторе Восточного района, где из-за падения обломков БПЛА пожар произошел в трех домах.
В селе Мысхако взрывной волной выбило окна в детском саду и двери в пяти группах. Ремонтные работы начнутся в ближайшие дни. Для обеспечения непрерывности образовательного процесса дети будут временно размещены в других группах.
Более того, в этом селе сильно поврежден частный дом, также частично пострадали газовая труба и линия наружного освещения (сгорело порядка 80 метров кабеля). Подача газа временно приостановлена в целях безопасности, а полное восстановление уличного освещения планируют закончить за несколько дней.
При этом подчеркивается, что рабочие группы все еще проводят поквартирные обходы и продолжают обследование территории в пострадавших районах города.
«На данный момент известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном. Собственникам и жильцам окажем поддержку и материальную помощь», — написал Кравченко.