Харьков снова под огнем: взрывы раздаются во время тревоги
Во вторник в Харькове прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги. Украинский телеканал сообщил о ситуации в городе.
Ранее утром также зафиксировали подрыв, который вызвал серьезные опасения у местных жителей. На онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации звучит сигнал тревоги по всей Харьковской области. Люди остаются в напряжении, ожидая новых сообщений о ситуации. Власти призывают граждан соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
