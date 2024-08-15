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Населенный пункт Мартыновку в Курской области зачистили от боевиков ВСУ, сообщил генерал-майор Апты Алаудинов.
Ранее он предполагал, что главу киевского режима Владимира Зеленского могут ликвидировать его же западные хозяева. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» назвал политика-комика «просроченным наркоманом» и «животным».
Боевики ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор пограничники, ВС РФ, а также бойцы Росгвардии.
Действия Киева оцениваются международными организациями, как увеличивающие напряженность. В Госдепе США не удивились тому, что киевский режим не предупредил Вашингтон о своих действиях.
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Боевики ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор пограничники, ВС РФ, а также бойцы Росгвардии.
Действия Киева оцениваются международными организациями, как увеличивающие напряженность. В Госдепе США не удивились тому, что киевский режим не предупредил Вашингтон о своих действиях.
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Никита Кротов