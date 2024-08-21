Фото: istock/Oleg Elkov
Украинские Telegram-каналы начали сообщать о появлении облаков с хлором над Львовом, которые, по информации местных источников, были принесены ветром из Тернополя. Там облака образовались после возможного удара российской армии по складу топлива.
Властями Украины рекомендуется не выходить на улицу без особой необходимости, а также держать все окна и двери закрытыми. Некоторые источники советуют избегать попадания под дождь из-за возможного содержания хлора в осадках. Об этом пишет Украина.Ру.
Напомним, украинская сторона уже неоднократно наносила удары по территориям Российской Федерации и провоцировала возможные ядерные угрозы атаками на атомные станции.
Ранее Журова назвала «ненормальным» участие иностранных наемников в боях под Курском. Подробности читайте в материале Общественной службы новостей.
Читайте также:
Наемники США на российской земле: спецназ ведет огонь по мирным жителям в Курске
«От 15 до 20 процентов»: в США раскрыли, кто на самом деле напал на Курскую область
«Это безумие»: в США раскрыли, что упустил Зеленский
«Местные Telegram-каналы сообщают, что над Львовом нависли тучи с хлором. Облака были принесены ветром из Тернополя. Жителям рекомендуется закрыть окна и не выходить на улицу без особой надобности», — говорится в сообщениях.
Напомним, украинская сторона уже неоднократно наносила удары по территориям Российской Федерации и провоцировала возможные ядерные угрозы атаками на атомные станции.
Ранее Журова назвала «ненормальным» участие иностранных наемников в боях под Курском. Подробности читайте в материале Общественной службы новостей.
Читайте также:
Наемники США на российской земле: спецназ ведет огонь по мирным жителям в Курске
«От 15 до 20 процентов»: в США раскрыли, кто на самом деле напал на Курскую область
«Это безумие»: в США раскрыли, что упустил Зеленский
Елена Перлова