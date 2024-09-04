«Военная хроника»: Удар «Искандеров» по ВСУ в Полтаве мог быть организован за 20 минут

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Российские военные организовали удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве с использованием ракетного комплекса «Искандер» всего за 20 минут.
По данным Telegram-канала «Военная хроника» (ВХ), на подготовку удара ушло минимальное время благодаря оперативной работе разведки и командования. С момента обнаружения скопления личного состава ВСУ до нанесения удара прошло всего 10–20 минут, что позволило «упаковать все» за короткий промежуток времени.
Напомним, что 3 сентября российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава, что вызвало значительные потери среди украинских военных. После этого инцидента командование ВСУ объявило о намерении усилить меры безопасности на военных объектах.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве.
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ВСУ усилят меры безопасности на военных объектах после удара ВС России в Полтаве
Напомним, что 3 сентября российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава, что вызвало значительные потери среди украинских военных. После этого инцидента командование ВСУ объявило о намерении усилить меры безопасности на военных объектах.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве.
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ВСУ усилят меры безопасности на военных объектах после удара ВС России в Полтаве
Елена Перлова