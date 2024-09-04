Фото: istock/OleksandrKhomenko
Возможное крушение украинской обороны в Донбассе может стать началом нового этапа конфликта на Украине, сообщает британский портал UnHerd.
В статье отмечается, что если линия фронта в Донбассе рухнет в ближайшие недели, перед российской армией не останется значительных препятствий вплоть до Днепра.
Особую опасность представляет наступление российских сил на город Красноармейск в ДНР. Его захват осложнит снабжение ключевых укрепрайонов украинской армии, что может привести к коллапсу всей оборонительной линии ВСУ.
UnHerd подчеркивает, что Украина не в состоянии предотвратить этот сценарий, который может существенно изменить ход конфликта.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о продвижении российской группировки «Центр» в ДНР, в том числе в районе населенного пункта Гродовка на Красноармейском направлении, где были нанесены поражения нескольким украинским бригадам.
Читайте также:
Сырский временно отстранил начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Гладкого
ВСУ усилят меры безопасности на военных объектах после удара ВС России в Полтаве
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
Особую опасность представляет наступление российских сил на город Красноармейск в ДНР. Его захват осложнит снабжение ключевых укрепрайонов украинской армии, что может привести к коллапсу всей оборонительной линии ВСУ.
UnHerd подчеркивает, что Украина не в состоянии предотвратить этот сценарий, который может существенно изменить ход конфликта.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о продвижении российской группировки «Центр» в ДНР, в том числе в районе населенного пункта Гродовка на Красноармейском направлении, где были нанесены поражения нескольким украинским бригадам.
Читайте также:
Сырский временно отстранил начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Гладкого
ВСУ усилят меры безопасности на военных объектах после удара ВС России в Полтаве
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
Елена Перлова