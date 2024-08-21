Алаудинов: ВСУ уже выводят часть подразделений из Курской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) выводят некоторые свои подразделения с территории Курской области. Они собираются использовать эти войска на других направлениях.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он также отметил, что украинские войска больше не имеют возможности продвигаться вперёд на том участке, где они проникли на территорию российского региона. Поэтому они занимаются перегруппировкой.
По словам военачальника, после перегруппировки сил украинские части могут попытаться нанести удар с другого направления. Алаудинов указал, что командование рассматривает два участка, где возможна новая попытка прорыва. Он подчеркнул, что российские войска готовы к его отражению.
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Александр Бойцов