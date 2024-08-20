Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область для отказа РФ от действий в зоне СВО

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ пытались действиями в Курской области заставить Россию полностью отказаться от действий на других участках спецоперации. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».