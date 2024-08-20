Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область для отказа РФ от действий в зоне СВО

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Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ пытались действиями в Курской области заставить Россию полностью отказаться от действий на других участках спецоперации. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, США и Англия руководили данной преступной операцией. Командир «Ахмата» отметил, что вражеский прорыв, который должен был поставить РФ на колени, захлебнулся.
К сожалению, получилось так, что враг зашел на российскую территорию, погибло мирное население, которое украинские боевики расстреливали как в тире, заключил Алаудинов.
Ранее сообщалось, что в результате атак украинских боевиков на Курскую область погибли 17 человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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К сожалению, получилось так, что враг зашел на российскую территорию, погибло мирное население, которое украинские боевики расстреливали как в тире, заключил Алаудинов.
Ранее сообщалось, что в результате атак украинских боевиков на Курскую область погибли 17 человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Екатерина Коршунова