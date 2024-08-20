Алаудинов: ВСУ планировать подорвать мосты в Курской области

Фото: istockphoto/e-crow
ВСУ планировали подорвать мосты в Курской области, чтобы отрезать российских военных от поддержки. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа.
По словам Алаудинова, украинское командование намеревалось провести операцию, не подозревая, что российские войска перехватили их радиосигналы. Когда пикап с украинскими солдатами заехал на территорию, российские военные нанесли удар.
По текущей обстановке в приграничных районах Курской области, Алаудинов отметил, что «противник остановлен по всему периметру». Он добавил, что передовые эшелоны ВСУ уничтожены, и сейчас российские силы продолжают «зачистку.
Ранее генерал рассказал, как российские военные сорвали ночную операцию ВСУ под Курском.
Читайте также:
Пасечник оценил угрозу ЛНР после атаки ВСУ на Курскую область
За безопасность в приграничье будут отвечать группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
Атаки штурмовиков ВСУ в Курской области сорвали российские военные
«То, что подорван какой-то мост, не означает конец. Мы можем быстро развернуть понтонные мосты и у нас есть множество катеров для поддержки», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1», комментируя ситуацию с разрушением мостов через реку Сейм.
По текущей обстановке в приграничных районах Курской области, Алаудинов отметил, что «противник остановлен по всему периметру». Он добавил, что передовые эшелоны ВСУ уничтожены, и сейчас российские силы продолжают «зачистку.
Ранее генерал рассказал, как российские военные сорвали ночную операцию ВСУ под Курском.
Читайте также:
Пасечник оценил угрозу ЛНР после атаки ВСУ на Курскую область
За безопасность в приграничье будут отвечать группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
Атаки штурмовиков ВСУ в Курской области сорвали российские военные
Лия Мурадьян