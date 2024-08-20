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Алаудинов: ВСУ планировать подорвать мосты в Курской области

Алаудинов рассказал о планах ВСУ подорвать мосты в Курской области
20 августа 2024, 19:08
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

ВСУ планировали подорвать мосты в Курской области, чтобы отрезать российских военных от поддержки. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа.
По словам Алаудинова, украинское командование намеревалось провести операцию, не подозревая, что российские войска перехватили их радиосигналы. Когда пикап с украинскими солдатами заехал на территорию, российские военные нанесли удар.
«То, что подорван какой-то мост, не означает конец. Мы можем быстро развернуть понтонные мосты и у нас есть множество катеров для поддержки», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1», комментируя ситуацию с разрушением мостов через реку Сейм.



По текущей обстановке в приграничных районах Курской области, Алаудинов отметил, что «противник остановлен по всему периметру». Он добавил, что передовые эшелоны ВСУ уничтожены, и сейчас российские силы продолжают «зачистку.

Ранее генерал рассказал, как российские военные сорвали ночную операцию ВСУ под Курском.

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«Боеприпасы не поступают»: нардеп Украины предрекла сдачу Харьковской области
Нардеп Безуглая спрогнозировала потерю Украиной Харьковской области
20 августа 2024, 19:25

istock/Gennadiy Kravchenko

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая высказала мнение, что Украина потеряет Харьковскую область. Она отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически отдают Донецкую область. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Я не могу думать ни о чем, кроме событий в Донецкой области. Наши подразделения выводят войска, оставляя целые участки фронта без защиты. Боеприпасы не поступают, и противник проходит через пустые укрепления», – высказалась депутат.

Безуглая заявила, что переход городов Покровск и Торецк под контроль российских войск – это вопрос ближайшего времени. За этими населенными пунктами расположены ключевые дороги на Павлоград и Краматорск, которые ведут в Днепропетровскую и Харьковскую области. В этих регионах у Украины нет никаких укреплений.

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ВС РФ применили против ВСУ новое оружие под Курском
«АиФ»: Новый дрон «Князь Вандал Новгородский» устойчив ко всем средствам РЭБ
20 августа 2024, 19:22

Фото: iStock/rancho_runner

В Курской области российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на слова военного обозревателя Виктора Литовкина.
Отмечается, что БПЛА управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов. В настоящее время «Князь Вандал Новгородский» активно тестируется на бронетехнике и бойцах противника в Курской области.

Согласно информации источника, РЭБ ВСУ против нового российского беспилотника бессильны. Примечательно, что новый тип FPV-дронов дороже, у него проще траектория движения и меньше дальность полета.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#курская область
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Тренера из Одессы избили, увезли в лес и изнасиловали за нежелание воевать в ВСУ
Фитнес-тренера из Одессы избили и изнасиловали за нежелание вступать в ВСУ
20 августа 2024, 18:58

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

За нежелание воевать в рядах ВСУ фитнес-тренера из Одессы избили, увезли в лес и изнасиловали. Об этом сообщает издание «Страна».
В один из дней к фитнес-тренеру из Одессы ворвались сотрудники военкомата с требованием проследовать за ними, однако мужчина идти на фронт отказался, после чего оскорбил их. Видеозапись разговора попала в сеть, и многие ополчились против тренера.

Этим же вечером мужчину избили и увезли насиловать в лес. После в интернете был опубликован второй ролик, на котором раздетый одессит говорит, что его изнасиловали, и, что теперь он будет служить в ВСУ. После всех унижений тренер принял присягу и был мобилизован.

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Алаудинов рассказал, как российские военные сорвали ночную операцию ВСУ под Курском
Алаудинов: ВС России сорвали ночную попытку ротации ВСУ в Курской области
20 августа 2024, 18:42

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ не смогли провести ротацию на Курском направлении в ночь на 20 августа. В своем Telegram-канале он рассказал, что противник планировал перемещение, не подозревая о наличии у российских войск их радиосвязи.

Когда пикап с украинскими солдатами заехал на территорию, российские военные нанесли удар.
«Медик подбежал к ним и в рацию закричал: Заберите нас отсюда, мы не можем больше, это ад, нам нужны психологи!» – описал произошедшее Алаудинов.

По данным генерала, украинские войска столкнулись с серьезными трудностями.

Ранее командир спецназа рассказывал, как что в телефонах украинских военнопленных бывает много полезной для России информации. При этом в плену боевики пытаются притвориться представителями мирных профессий.

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Пасечник оценил угрозу ЛНР после атаки ВСУ на Курскую область
Пасечник: атака ВСУ на Курскую область не создала угрозы для линии фронта в ЛНР
20 августа 2024, 18:17

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава региона Леонид Пасечник заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область не создала угрозы для линии фронта в Луганской народной республике. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пасечника, в настоящее время ситуация стабильна. Он отметил, что у него отсутствуют данные о какой-либо напряженности в регионе.

Пасечник подчеркнул, что украинские войска начали часто обстреливать Кременную с использованием большого числа снарядов. Целями ВСУ становятся также и гражданские объекты.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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#всу
#вс рф
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За безопасность в приграничье будут отвечать группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
МО создало группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» для защиты населения
20 августа 2024, 17:59

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России объявило о создании новых группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Эти формирования будут отвечать за безопасность приграничных регионов и защиту граждан от возможных атак дронов и других средств нападения.
Координационный совет по военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях будет контролировать деятельность группировок.

Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание с членами совета 20 августа. Заместителем руководителя совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.

«За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»», – сообщает Минобороны.

На заседании обсудили вопросы безопасности и стратегии защиты. Группировки будут активно работать над предотвращением угроз и обеспечивать порядок в приграничных зонах.

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Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область для отказа РФ от действий в зоне СВО
20 августа 2024, 17:02

Фото: iStock/Diy13

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ пытались действиями в Курской области заставить Россию полностью отказаться от действий на других участках спецоперации. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, США и Англия руководили данной преступной операцией. Командир «Ахмата» отметил, что вражеский прорыв, который должен был поставить РФ на колени, захлебнулся.

К сожалению, получилось так, что враг зашел на российскую территорию, погибло мирное население, которое украинские боевики расстреливали как в тире, заключил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что в результате атак украинских боевиков на Курскую область погибли 17 человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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«Зверствуют»: Жительница Курской области о встрече с польскими наёмниками
20 августа 2024, 15:50

Фото: iStock/Rafal Olkis

Жительница села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области рассказала, что видела польского наёмника в населённом пункте.
По признанию девушки, она испугалась, поскольку, по слухам, польские и французские наёмники зверствуют в тех местностях, куда приходят.

«Я застыла, человек тихо о чём-то говорил со вторым военным. Это точно были не ВСУ, я уже потом поняла по речи, что это были поляки. Поляков и французов мы боялись чуть ли не больше, потому что в селе рассказывали, как они зверствуют», — поделилась в беседе с RT местная жительница.

Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили также заявлял, что в атаке на Курскую область участвует большое число иностранных наёмников, включая французов, поляков, румын, грузин и т. д.

«Кого там только нет. И они получают довольствие из бюджета Украины в рамках оплаты труда иностранных специалистов. Другой вопрос, что этот бюджет пополняется за счёт иностранных переводов, которые предоставляет Запад. То есть страны, которые послали своих наёмников, через Украину узаконили оплату их деятельности», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Джиникашвили.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали ряд попыток штурмовиков ВСУ атаковать населённые пункты Курской области.

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#всу
#запад
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Атаки штурмовиков ВСУ в Курской области сорвали российские военные
ВС России сорвали попытки атак штурмовиков ВСУ на Курском направлении
20 августа 2024, 15:43

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские военные сорвали ряд попыток штурмовиков ВСУ атаковать населенные пункты Курской области. Боевиков остановили на подступе к селам , Коренево, Борки, Кремяное и Русская Канапелька.
«Продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – сообщает Минобороны

В результате неудачных атак на территории России ВСУ потеряли 60 человек, два танка, восемь боевых бронемашин и шесть автомобилей.

Кроме этого под удар российской авиации попали 22-й, 115-й механизированный, 80-й и 82-й десантно-штурмовые бригады ВСУ в районах Борки, Апанасовка, Косица, Викторовка, Любимовка, Толстый Луг, Плехово и западнее Богдановки.

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