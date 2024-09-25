Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о введении Вооружёнными силами Украины (ВСУ) «новых беспилотных отрядов» в Курскую область.
По словам генерала Алаудинова, противник пытается развернуть новые подразделения в этом регионе, однако, по его мнению, они пока не понимают, где находятся.
Алаудинов также отметил, что на Кореневском направлении российские войска активно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций. Он подчеркнул, что в последние дни увеличилось количество случаев, когда солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы и покидают свои позиции.
По его словам, некоторым из них удаётся сдаться в плен, что позволяет получить информацию о реальной обстановке и настроениях среди украинских бойцов.
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«Они пытаются упражняться, но вскоре российская армия их вытеснит», — заявил он в своем Telegram-канале.
Алаудинов также отметил, что на Кореневском направлении российские войска активно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций. Он подчеркнул, что в последние дни увеличилось количество случаев, когда солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы и покидают свои позиции.
По его словам, некоторым из них удаётся сдаться в плен, что позволяет получить информацию о реальной обстановке и настроениях среди украинских бойцов.
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Елена Перлова