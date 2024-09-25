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Алаудинов: ВСУ завели «новые беспилотные отряды» в Курскую область

25 сентября 2024, 04:15

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о введении Вооружёнными силами Украины (ВСУ) «новых беспилотных отрядов» в Курскую область.
По словам генерала Алаудинова, противник пытается развернуть новые подразделения в этом регионе, однако, по его мнению, они пока не понимают, где находятся.

«Они пытаются упражняться, но вскоре российская армия их вытеснит», — заявил он в своем Telegram-канале.


Алаудинов также отметил, что на Кореневском направлении российские войска активно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций. Он подчеркнул, что в последние дни увеличилось количество случаев, когда солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы и покидают свои позиции.

По его словам, некоторым из них удаётся сдаться в плен, что позволяет получить информацию о реальной обстановке и настроениях среди украинских бойцов.

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«Провал везде»: Боррель предупредил Запад о возможном поражении на Украине
Боррель назвал возможный проигрыш на Украине «провалом везде»
25 сентября 2024, 05:05

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что возможное поражение Запада на Украине будет иметь серьезные последствия, став «провалом везде».
По его словам, если Запад не сможет одержать победу в конфликте, Украину ожидает судьба Беларуси.

«Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», — подчеркнул Боррель.
В контексте его комментариев президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался от переговоров с Россией, заявив, что Россию можно принудить к миру. Он не уточнил, какие конкретные действия имеются в виду, однако подчеркнул необходимость борьбы за независимость и суверенитет Украины.

Ранее сообщалось, что надежды на скорое окончание конфликта на Украине остаются небольшими, заявил постоянный представитель Турции в Организации Объединенных Наций (ООН) Ахмет Йылдыз. На заседании Совета Безопасности ООН посол отметил, что продолжающаяся война приносит огромные страдания людям не только в зоне конфликта, но и за ее пределами.

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«Превратили в жертву»: в США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского
NR: участие в предвыборной кампании Харрис ослабляет поддержку Зеленского
25 сентября 2024, 03:55

Участие президента Украины Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис ослабляет поддержку Украины в Штатах, утверждает журнал National Review.
По данным издания, штаб Харрис использует влияние на Зеленского, превращая его в участника кампании, даже несмотря на то, что такие действия вредят делу Украины среди республиканцев.

«Никакой победы» — именно так критикуют некоторые эксперты планы Зеленского по конфликту.
Согласно NR, штаб Харрис надеется привлечь на свою сторону сторонников Никки Хэйли, которая представляла Республиканскую партию. Однако, как отмечается, демократов не беспокоит, что такие маневры лишь ухудшают мнение об Украине среди республиканских избирателей в целом.

«Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки. Иначе демократы не превратили бы её в приемлемую жертву во имя президентской кампании», — резюмируется в материале.
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#камала харрис
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Скорое окончание конфликта на Украине: посол Турции дал оценку ситуации
Посол Йылдыз: шансы на скорое прекращение боев на Украине небольшие
25 сентября 2024, 02:48

Надежды на скорое окончание конфликта на Украине остаются небольшими, заявил постоянный представитель Турции в Организации Объединенных Наций (ООН) Ахмет Йылдыз.
На заседании Совета Безопасности ООН посол отметил, что продолжающаяся война приносит огромные страдания людям не только в зоне конфликта, но и за ее пределами.

«Каждый день, который проходит с начала войны, лишь отдаляет нас от мира. К сожалению, шансы на прекращение конфликта в ближайшее время слишком малы», – подчеркнул Йылдыз.
Он также добавил, что эскалация конфликта представляет угрозу глобальной стабильности. По словам посла, международное сообщество до сих пор применяло принудительные меры для разрешения ситуации, однако они не дали результатов.

«Устав ООН призывает к мирному урегулированию конфликтов, и мы должны сосредоточиться на диалоге и взаимопонимании», – отметил он.
В этой связи Йылдыз призвал Совет безопасности ООН оказать влияние на стороны конфликта, чтобы побудить их к переговорам.

«Справедливый мир можно достичь только через прямой диалог», – заключил посол.
Ранее президент России Владимир Путин озвучил инициативы по мирному урегулированию, призвав Киев к выводу войск с территории новых регионов России и отказу от намерений вступить в НАТО.

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Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
Небензя: Зеленский на ГА ООН хочет убедить Запад поднять ставки в конфликте
25 сентября 2024, 02:11

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал прибытие президента Украины Владимира Зеленского на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.
По словам Небензи, Зеленский пытается «с протянутой рукой» убедить Запад повысить ставки в конфликте с Россией.

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Он добавил, что такие призывы делают Зеленского прямым участником конфликта с ядерной державой, что, по его мнению, может привести к дальнейшей эскалации ситуации.

Напомним, Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.

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В Британии раскрыли страшную правду об украинцах
The Guardian: беженцы из Украины могут стать бездомными
25 сентября 2024, 01:31

По данным издания The Guardian, значительное количество украинских беженцев в Европе рискует оказаться на улице. Исследование показывает, что конфликт в Украине нанес огромный ущерб гражданскому населению, и более 3,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.
В Европе находится около 6,2 миллионов украинских беженцев, и многие из них сталкиваются с угрозой бездомности.

По информации издания, украинцы испытывают бюрократические препятствия, мешающие получить защиту и помощь, предусмотренные законодательством ЕС. Так, в Венгрии была прекращена помощь в поиске жилья, а в Великобритании тысячи украинских семей рискуют остаться без крова. В Польше также озвучили призыв к прекращению выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста, что вызвало опасения о возможном уклонении от военной службы.

Ранее некоторые немецкие политики предложили отменить Bürgergeld (пособие по безработице) для украинских беженцев, чтобы стимулировать их трудоустройство. Генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай отметил, что переход к обычным выплатам мог бы положительно сказаться на рынке труда в условиях нехватки рабочей силы в Германии.

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#беженцы
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Зеленский выступил с громким заявлением о Путине
Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН против переговоров с Россией
25 сентября 2024, 00:27

24 сентября 2024 года Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.

«Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский, не уточнив конкретные меры, которые должны быть предприняты.
В своей речи Зеленский также осудил международные призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, акцентируя внимание на том, что украинская «формула мира» должна оставаться основой для разрешения ситуации. Он также предложил подготовить второй «саммит мира», пригласив к участию ключевые мировые державы, включая США, Китай и страны Латинской Америки.

Ранее в интервью ABC News Зеленский отметил, что его «план победы» направлен на усиление Вооруженных сил Украины и не подразумевает уступок России.

Ранее сообщалось, что «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского включает в себя членство Украины в НАТО. Об этом в рамках выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

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#зеленский
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Патриарх Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных
24 сентября 2024, 22:51

Фото: istockphoto/dimid_86

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призвал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.
«Неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе. А армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников», — пояснил он.
Патриарх подчеркнул, что неоязычество распространяется из-за ложного убеждения, что православие несовместимо с воинской силой и героизмом, однако «лживость этого мифа доказывается многими святыми воинами, память о подвигах которых хранит наша Церковь».
«Думаю, настало время, особенно для наших священников, которые работают в Вооруженных силах, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в Вооруженных силах», — отметил патриарх.
Напомним, многие люди очень часто путают понятия «религия» и «магия»: веря в Бога, идут к магам, гадалкам, экстрасенсам, чтобы узнать будущее или вылечиться от недугов. В советском религиоведении считалось, что «магия является составной частью и всех современных религий». Но так ли это на самом деле, как связаны эти два понятия и почему Россию нельзя назвать православной — рассказал Протоиерей Димитрий Ильичёв в беседе с «Радио 1».

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#всу
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Украина просит МОК не допускать детей из России на мировые шахматные турниры
24 сентября 2024, 22:34

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Национальный олимпийский комитет Украины просит Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать детей из России на мировые турниры по шахматам под эгидой ФИДЕ. Соответствующее заявление опубликовали на сайте украинского комитета. Киев считает, что ограничения должны действовать даже для детей до 12 лет.
Украинский олимпийский комитет заявил, что нынешняя обстановка не дает никаких оснований, чтобы пересмотреть отношение к шахматистам из России или Белоруссии, даже если им нет и 12 лет.
«Украина настаивает на том, что национальные сборные России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ и представлять свои страны», — указано в публикации комитета.
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#дети
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Аксенов: в Крыму продолжаются учения по противодействию диверсантам
24 сентября 2024, 21:54

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

На Крымском полуострове с 17 сентября продолжаются учения по противодействию диверсантам. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.
«Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации, оказывать содействие и доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. За такое решение проголосовала большая часть населения страны. Киевский режим не признал итогов голосования, посчитав их нелегитимными.

Более того, украинская власть не раз высказывала свое желание вернуть территорию, однако российская сторона подчеркивала, что вопрос Крыма решен окончательно и бесповоротно.

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