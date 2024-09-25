Надежды на скорое окончание конфликта на Украине остаются небольшими, заявил постоянный представитель Турции в Организации Объединенных Наций (ООН) Ахмет Йылдыз.
На заседании Совета Безопасности ООН посол отметил, что продолжающаяся война приносит огромные страдания людям не только в зоне конфликта, но и за ее пределами.
Он также добавил, что эскалация конфликта представляет угрозу глобальной стабильности. По словам посла, международное сообщество до сих пор применяло принудительные меры для разрешения ситуации, однако они не дали результатов.
Читайте также:
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
В Британии раскрыли страшную правду об украинцах
Зеленский выступил с громким заявлением о Путине
«Каждый день, который проходит с начала войны, лишь отдаляет нас от мира. К сожалению, шансы на прекращение конфликта в ближайшее время слишком малы», – подчеркнул Йылдыз.
Он также добавил, что эскалация конфликта представляет угрозу глобальной стабильности. По словам посла, международное сообщество до сих пор применяло принудительные меры для разрешения ситуации, однако они не дали результатов.
«Устав ООН призывает к мирному урегулированию конфликтов, и мы должны сосредоточиться на диалоге и взаимопонимании», – отметил он.В этой связи Йылдыз призвал Совет безопасности ООН оказать влияние на стороны конфликта, чтобы побудить их к переговорам.
«Справедливый мир можно достичь только через прямой диалог», – заключил посол.Ранее президент России Владимир Путин озвучил инициативы по мирному урегулированию, призвав Киев к выводу войск с территории новых регионов России и отказу от намерений вступить в НАТО.
Читайте также:
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
В Британии раскрыли страшную правду об украинцах
Зеленский выступил с громким заявлением о Путине
Елена Перлова