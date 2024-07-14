Предпосылок пока нет: Песков высказался о переговорах по Украине

Фото: Официальный сайт Кремля
Предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь лидера российского государства Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным спикер Кремля заявил, что главы Североатлантического альянса отказываются слышать озабоченности Российской Федерации, именно поэтому в Москве пока не видят предпосылок для возможных переговоров.
При этом Песков отметил, что Россия должна продолжать стремиться к достижению своих целей.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что «Европа сейчас трещит по швам», комментируя размещение в регионе американских ракет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Зашел далеко»: Запад жестко отказал Зеленскому в ударах вглубь территории РФ
Не верит в победу: Главком ВСУ Сырский согласился на прекращение огня
«Совершенно другой оппонент»: в США оценили противостояние с РФ в случае войны
При этом Песков отметил, что Россия должна продолжать стремиться к достижению своих целей.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что «Европа сейчас трещит по швам», комментируя размещение в регионе американских ракет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Зашел далеко»: Запад жестко отказал Зеленскому в ударах вглубь территории РФ
Не верит в победу: Главком ВСУ Сырский согласился на прекращение огня
«Совершенно другой оппонент»: в США оценили противостояние с РФ в случае войны
Евгения Парфентьева