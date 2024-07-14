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Расчет буксируемого орудия «Нона-К» мотострелковой бригады 1-ой танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил точку взлета и расчет БПЛА противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве разведывательные БПЛА регулярно курсируют над вражескими позициями и в случае обнаружения ВСУ сразу же передают цель артиллерии. Отмечается, что поставленные задачи выполняются успешно благодаря использованию расчетами широкой номенклатуры снарядов с осколочно-фугасными и кумулятивными зарядами.
Ранее сообщалось, что комплекс «Искандер-М» двумя ракетами поразил до 120 бойцов ВСУ и около 20 единиц техники в селе Буды под Харьковом.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что комплекс «Искандер-М» двумя ракетами поразил до 120 бойцов ВСУ и около 20 единиц техники в селе Буды под Харьковом.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова