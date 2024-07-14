Минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку в Судже Курской области

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Минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку в городе Суджа Курской области. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в настоящее время там пожар. Также украинские боевики нанесли удар по закрытой городской заправке.
Согласно информации источника, в Судже не осталось ни одной действующей АЗС. Расстояние до ближайшего топлива составляет 20 км.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно информации источника, в Судже не осталось ни одной действующей АЗС. Расстояние до ближайшего топлива составляет 20 км.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова