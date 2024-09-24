Алаудинов заявил, что грузинские наемники разграбили село под Курском

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что грузинские наемники, которые воюют на стороне ВСУ, разграбили в Курской области село Погребки Суджанского района. Об этом информирует ТАСС.
Алаудинов в эфире «Соловьев Live» рассказал, что в Погребках появились грузинские наемники. Он отметил, что грузинские формирования вынесли оттуда все тракторы и пшеницу, назвав их мародерами. По его словам, эти люди, которые якобы пришли воевать, украли всё и фотографировались, где можно и нельзя.
Командир добавил, что задача России состоит в том, чтобы убедиться, что никто не уйдет от ответственности. Алаудинов отметил, что каждый должен понимать, что не останется безнаказанным.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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Командир добавил, что задача России состоит в том, чтобы убедиться, что никто не уйдет от ответственности. Алаудинов отметил, что каждый должен понимать, что не останется безнаказанным.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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Дарья Осипова