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Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Курской области

24 сентября 2024, 08:07
Фото: istockphoto/fortton

Фото: istockphoto/fortton

Под Курском российские военные из 810-й бригады ЧФ РФ уничтожили разведгруппу из восьми человек, которая принадлежит 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ в результате стрелкового боя северо-восточнее села Кременное в Курской области ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек. Группа принадлежала 41-й омбр ВСУ», — рассказал представитель российского силового ведомства.



Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Занятые позиции в дальнейшем были переданы другим подразделениям российской армии для закрепления.

До этого стало известно, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации.

Боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры
24 сентября 2024, 08:29

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на вторник несколько объектов инфраструктуры в зоне контроля ВСУ в Запорожской области были повреждены. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, не менее 321 взрыва прозвучало в 10 населенных пунктах региона. Он отметил, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры, но каких именно Федоров не уточнил.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Крыму назвали план Зеленского по Украине апокалипсисом
Глава крымской миссии Смирнов: план Зеленского по Украине сродни апокалипсису
24 сентября 2024, 08:13

План президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.
По словам Смирнова, данная инициатива приведет к полному уничтожению мира. Глава Крымской межнациональной миссии подчеркнул, что реакция западных государств и США на план Зеленского покажет, насколько адекватен коллектив Североатлантического альянса.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#план
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Десантники из группировки «Север» взяли опорный пункт ВСУ в Курской области
24 сентября 2024, 08:05

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что в приграничных районах Курской области подразделения ВДВ из состава Северной группировки войск, при поддержке огня артиллерии, продолжили улучшение положения по переднему краю и овладели опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок.

Отмечается, что российские бойцы в ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха обнаружили систему обороны и огневые средства украинских военных. Уточняется, что огневые позиции минометов противника были подавлены подразделениями беспилотной авиации (БПЛА) и артиллерией.

Помимо этого, бойцы ВС России уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте. Сообщается, что, нанеся удар по вооружению противника, российские военные выдвинулись на боевых машинах к позициям украинской армии. Покинув бронетехнику, они начали захват и очистку укреплений.

В Минобороны сообщили, что операторы БПЛА сопровождали парашютно-десантные подразделения с воздуха. Командиры управляли боем с помощью беспилотников. Десантники, используя весь арсенал стрелкового вооружения и минометы взвода огневой поддержки, находясь под постоянным огневым воздействием, овладели опорным пунктом и произвели его зачистку.

Занятые позиции в дальнейшем были переданы другим подразделениям российской армии для закрепления.

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#минобороны
#вооружения
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В воздушное пространство России вторглась группа БПЛА ВСУ
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 12 БПЛА ВСУ
24 сентября 2024, 07:49

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Белгородской областью, четыре над территорией Курской и один над территорией Брянской областей. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины сообщило, что боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#бпла
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
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Мирошник: Россия знает поименно удерживаемых ВСУ мирных жителей Курской области
24 сентября 2024, 07:11

Фото: istock/Sinenkiyru

Россия получила поимённый список мирных жителей Курской области, удерживаемых украинскими военными, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Этот список был передан в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

«Список составлен на основе данных, полученных от родственников, и уже передан для дальнейших действий. Это грубое нарушение международного гуманитарного права, и решение этой проблемы возможно либо через давление на украинскую сторону, либо военной победой», — подчеркнул Мирошник.
Он отметил, что, по имеющимся данным, в районе Суджи украинские военные удерживают от 70 до 120 мирных жителей, но это количество может быть больше.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что с 6 августа украинские подразделения пытались продвинуться на территорию Курской области, но их наступление было остановлено. За время боевых действий ВСУ потеряли более 16,4 тысячи солдат и 127 танков.

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В США раскрыли, зачем на самом деле нужен «план победы» Зеленского
Меркурис: Зеленский создал «план победы» для обеспечения протекции США
24 сентября 2024, 07:07
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его так называемый «план победы» поможет ему гарантировать поддержку и защиту со стороны США, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

Меркурис считает, что «план победы» Зеленского скорее является стратегией выживания, чем реальным планом победы в войне.

«Русские продолжают наступать, и Зеленский это понимает, но его цель — сохранить политическое влияние на Украине», — отметил эксперт.
По мнению Меркуриса, Зеленский использует этот план для подтверждения поддержки со стороны Запада, что обеспечит ему защиту от возможных переворотов в Киеве.

«Никто не рискнет начать переворот, зная, что Запад будет против», — подчеркнул аналитик.
Он также добавил, что протекция со стороны США позволит Зеленскому безопасно покинуть Украину в случае полного поражения украинских вооружённых сил.

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#владимир зеленский
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Боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке
24 сентября 2024, 06:59

Фото: istock/Mariia Kokorina

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины сообщило, что боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Об этом представительство написало в своем Telegram-канале.
Сообщается, что атака со стороны Вооруженных сил Украины произошла в 05:40 в Никитовском районе. Помимо этого, в 05:30 боевики выпустили 3 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что сотрудник ТЦК и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в плену у российских сил военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он мобилизовал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ раздавлены и бегут из зоны спецоперации
24 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/Sinenkiy

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о тяжелом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне продолжающегося конфликта.
В интервью YouTube-каналу Dialogue Works, он отметил, что украинские силы находятся на грани краха, не в силах сдерживать наступление российских войск.

«Украинцы просто бегут, они не оказывают должного сопротивления на многих направлениях фронта. Русские уверенно продвигаются и могут достичь Днепра, если сохранят такие темпы», — подчеркнул Джонсон.
Эксперт добавил, что несмотря на риторику Запада о «застое» на линии фронта, ситуация для ВСУ выглядит катастрофически. Джонсон указал на серьезные проблемы в украинской армии, связанные с нехваткой ресурсов и кризисом в ключевых военных областях.

Ранее Джонсон уже отмечал, что украинские силы испытывают острый дефицит боеприпасов, в частности мин, что подрывает их способность оборонять важные города, такие как Покровск, Угледар и Селидово.

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Зеленский: ближайшие месяцы станут решающими для Украины
24 сентября 2024, 03:27

Президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность предстоящих месяцев для определения исхода военного конфликта. Об этом он заявил на церемонии вручения награды Американской академии достижений.

«У нас остается мало времени, чтобы определить, каким будет итог боевых действий, но это должна сделать Украина», — подчеркнул Зеленский, добавив, что страна
должна самостоятельно сформулировать результат военных действий.

Президент анонсировал представление «плана победы» властям США, который включает пять ключевых пунктов. По словам Зеленского, в план входят гарантии безопасности, запрос на современное оружие для Украины, международная финансовая помощь и продолжение операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пятый пункт пока остается конфиденциальным.

Реализация первых четырех пунктов намечена на период с октября по декабрь, тогда как выполнение последнего пункта запланировано на после завершения конфликта. Также Зеленский сообщил о работе над планом переговоров с Россией, в который уже включены три пункта.

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