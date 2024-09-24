Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Курской области

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Под Курском российские военные из 810-й бригады ЧФ РФ уничтожили разведгруппу из восьми человек, которая принадлежит 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Занятые позиции в дальнейшем были переданы другим подразделениям российской армии для закрепления.
До этого стало известно, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации.
Боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ в результате стрелкового боя северо-восточнее села Кременное в Курской области ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек. Группа принадлежала 41-й омбр ВСУ», — рассказал представитель российского силового ведомства.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Занятые позиции в дальнейшем были переданы другим подразделениям российской армии для закрепления.
До этого стало известно, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации.
Боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова