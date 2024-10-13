Алаудинов заявил о «большой панике» ВСУ из-за Курской области

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что продвижение России в Курской области вызвало «большую панику» в Киеве, и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали такого «серьезного удара».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются оттеснить позиции ВСУ в Курской области, но Киев «держит определенные рубежи».
По данным издания «Страна», российским войскам удалось продвинуться «левее украинского плацдарма» в Курской области.
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Александр Климов