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Алаудинов спрогнозировал окончание СВО

Алаудинов заявил о завершении Россией спецоперации в 2024 году
12 октября 2024, 06:07
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Соратник главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что спецоперация будет завершена в 2024 году. Его слова цитирует «Комсомольская правда».
В своих прогнозах он опирается на Священное Писание. По его словам, на завершение СВО повлияет не только ситуация на Украине, но и президентские выборы в США, а также события на Ближнем Востоке.

Алаудинов добавил, что в настоящее время Украина находится на пороге сложных внутренних событий. Он отметил, что в скором времени Украина потеряет «тех, кто кормит эту мясорубку».



«Та задача, которую ставил [президент Украины Владимир] Зеленский и озвучивали "американские хозяева", – что они будут воевать до последнего украинца, – они ее почти выполнили», — заявил он.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ пытались атаковать Белгородскую область, но были отбиты российскими войсками. По его словам, слухи о том, что украинские бойцы зашли на территорию российских регионов и совершают страшные преступления, не соответствуют действительности.

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#сша
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Пленные украинцы пожелали получить гражданство России
Военкор Котенок: пленные Украины пожелали получить гражданство России
12 октября 2024, 03:24

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Пленные украинцы пожелали получить российское гражданство. Эту новость опубликовал в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Юрий Котенок.
«Таких становится все больше. Многие бывшие военнослужащие ВСУотказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», – написал он.

По его словам, известны случаи повторного попадания украинцев в в плен. Он добавил, что все меньше украинских солдат «готовы выполнять преступные приказы Киева».

Ранее сообщалось, что одессит, мобилизованный украинскими войсками и направленный в Курскую область, попал в плен к российским пехотинцам и отказался возвращаться домой.

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#плен
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Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов Курской области
12 октября 2024, 02:43

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Соратник главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области освобождено 19 населенных пунктов. Об этом стало известно в его Telegram-канале.
Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области освобождено 15 населенных пунктов. Он также оценил ход боевых действий на донецком направлении.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничных районах продолжаются столкновения.

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#чечня
#рамзан кадыров
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#курская область
#всу
#украина
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Захарова поддержала призыв Аксенова отказаться от формулировки «новые регионы»
11 октября 2024, 22:33

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала призыв главы Крыма Сергея Аксенова отказаться от формулировки «новые регионы», когда речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Аксенов ранее заявлял, что эти территории всегда были историческими российскими землями, потому слово «новые» некорректно.
«Именно!» — написала Захарова в ответ на заявление главы Крыма.
Ранее с поддержкой инициативы Аксенова также выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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#захарова
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Комбат ВСУ Верес: Украина теряет позиции и не думает о границах 1991 года
11 октября 2024, 20:50

Фото: iStock/Sinenkiy

Украина и не думает о выходе на границы 1991 года, так как ВСУ теряют позиции «семимильными шагами», заявил комбат 54-й бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Он подчеркнул, что разговоры о возможном контрнаступлении и продвижении ВСУ похожи на слова инвалида на костылях, который обещает, что завтра пробежит марафон.
«Я вообще не думаю, как выйти на границы 1991 года. Думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы все идем на границу 1991 года, только в обратную сторону, <...> идем назад семимильными шагами», — пожаловался военный.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль уже более половины Дзержинска (украинское название Торецк). К тому же, в полное окружение рискует попасть и группировка ВСУ в Селидово ДНР, российские войска сжимают клещи вокруг города.

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Стало известно о спасении из плена жителей Курской области
В Курской области сообщили о спасении из плена 56 жителей приграничья
11 октября 2024, 19:25

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска за день спасли из плена 56 жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что большая их часть пришлась на Кореневский район — 43 человека.
«За сегодняшний день российскими военнослужащими освобождены 56 жителей приграничья. В Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуированы 7 местных жителей, из Большесолдатского — 6», — указано в заявлении.
Власти добавили, что сейчас все спасенные в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что армия России в рамках второго этапа активного контрнаступления в Курской области окружила гарнизон ВСУ в Любимовке, отрезав противника от путей отступления, а севернее нанесли удар по украинскому в Ольговке. Некоторые боевики смогли сбежать, остальные остались в окружении.

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#плен
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В Курске арестовали девять боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в регион
11 октября 2024, 18:59

Фото: iStock/Zolnierek

В Курске суд арестовал девятерых боевиков ВСУ, которые незаконно вторглись на российскую территорию для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Гражданам Украины, которые обоснованно подозреваются в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В четверг в закрытом режиме состоялись заседания, где рассмотрели ходатайства об аресте двоих военнослужащих ВСУ, которые в августе незаконно вторглись на территорию Курской области для участия в боевых действиях. Позднее стало известно об аресте еще семерых украинских боевиков.

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ВСУ ударили ракетами Himars по санаторию Управделами президента РФ под Курском
11 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ обстреляли американскими ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области, где располагается санаторий «Марьино», находящийся в ведении Управления делами президента России. Об этом пишет Mash.
По данным издания, на территории усадьбы взорвались по меньшей мере четыре боеголовки. В результате обстрела разрушено несколько исторических зданий XIX века.

Ранее житель Курской области рассказал, что украинские боевики при начале атаки на приграничье Курской области специально уничтожили больницу в Суджанском районе. Он отметил, что в населенных пунктах, через которые он проезжал, было много поврежденных домов и автомобилей гражданских лиц. По его словам, удары ВСУ приходились именно на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

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#всу
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Алаудинов привел последние данные об освобождении Курской области
Алаудинов: ВС РФ освободили уже 15 сел, занятых ВСУ в Курской области
11 октября 2024, 18:17

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Российские силы освободили уже 15 населенных пунктов Курской области, которые были оккупированы боевиками ВСУ. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов, его цитирует «Комсомольская правда».
«Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — рассказал Алаудинов.

По последним данным на сегодняшний день, российские силы освободили от украинских боевиков село Любимовка в курском приграничье. При этом противник бежал в соседний населенный пункт Толстый Луг.

Алаудинов также добавил, что армия России продвигается на Донецком направлении на десяти участках, ежедневно освобождая один-два населенных пункта. Командир «Ахмата» подчеркнул, что российские силы уже не уйдут с освобожденных территорий.

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Алаудинов спрогнозировал окончание СВО на основе Священного Писания
11 октября 2024, 18:01

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что спецоперация завершится в 2024 году, свои предположения он сделал на основе Священного Писания, его слова публикует «Комсомольская правда».
«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом (2024) году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — заявил Алаудинов.

Он пояснил, что на окончание российской спецоперации окажут значительное влияние президентские выборы в США, а также события на Ближнем Востоке и состояние Украины.

Алаудинов отметил, что сейчас Украина стоит на пороге внутренних тяжелых событий и наступает время, когда украинский народ не может поставлять мужское население в угоду Владимиру Зеленскому.

«Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали "американские хозяева", что они будут воевать до последнего украинца, они ее почти выполнили», — подчеркнул командир «Ахмата».

При этом он добавил, что СВО завершится исключительно на условиях России.

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