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Соратник главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что спецоперация будет завершена в 2024 году. Его слова цитирует «Комсомольская правда».
В своих прогнозах он опирается на Священное Писание. По его словам, на завершение СВО повлияет не только ситуация на Украине, но и президентские выборы в США, а также события на Ближнем Востоке.
Алаудинов добавил, что в настоящее время Украина находится на пороге сложных внутренних событий. Он отметил, что в скором времени Украина потеряет «тех, кто кормит эту мясорубку».
Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ пытались атаковать Белгородскую область, но были отбиты российскими войсками. По его словам, слухи о том, что украинские бойцы зашли на территорию российских регионов и совершают страшные преступления, не соответствуют действительности.
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Алаудинов добавил, что в настоящее время Украина находится на пороге сложных внутренних событий. Он отметил, что в скором времени Украина потеряет «тех, кто кормит эту мясорубку».
«Та задача, которую ставил [президент Украины Владимир] Зеленский и озвучивали "американские хозяева", – что они будут воевать до последнего украинца, – они ее почти выполнили», — заявил он.
Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ пытались атаковать Белгородскую область, но были отбиты российскими войсками. По его словам, слухи о том, что украинские бойцы зашли на территорию российских регионов и совершают страшные преступления, не соответствуют действительности.
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Александр Климов