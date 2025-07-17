ПВО России уничтожила 122 украинских БПЛА за ночь
Прошедшей ночью дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 122 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинского производства. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — 43 аппарата. Также значительное число беспилотников было уничтожено в Курской области (38), Орловской области (10), Смоленской области (6) и Воронежской области (6). Кроме того, ПВО России успешно справилось с угрозами в Белгородской (5), Московской (3), Калужской (3), Крымской (3), Ленинградской (2), Липецкой (2) и Тульской (1) областях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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