ПВО России уничтожила 122 украинских БПЛА за ночь

17 июля 2025, 07:43

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 122 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинского производства. Об этом проинформировало Минобороны РФ.