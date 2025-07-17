Появилась новая информация о колумбийских наемниках в рядах ВСУ

17 июля 2025, 07:38

Посол Тавдумадзе: число колумбийцев, отправляющихся на Украину, остается высоким

Фото: iStock/breakermaximus

Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что численность граждан Колумбии, которые отправляются на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников, по-прежнему остается на высоком уровне. Об этом пишет РИА Новости.







«С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наемников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне», — сообщил он.