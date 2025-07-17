Появилась новая информация о колумбийских наемниках в рядах ВСУ
Посол Тавдумадзе: число колумбийцев, отправляющихся на Украину, остается высоким
Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что численность граждан Колумбии, которые отправляются на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников, по-прежнему остается на высоком уровне. Об этом пишет РИА Новости.
«С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наемников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне», — сообщил он.
Ранее посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра сообщил РИА Новости, что у правительства нет точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине. В конце марта родственники наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, требуя информации о своих близких.
Минобороны РФ утверждало, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо», и российские военные будут их уничтожать. Многие наемники признавали, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы на выживание в боях значительно ниже, чем в Афганистане или на Ближнем Востоке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.