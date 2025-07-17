Выяснились последствия введения временных ограничений в аэропорту Пулково

17 июля 2025, 06:43

SHOT: В Петербурге 10 рейсов задерживаются на вылет из-за временных ограничений

Фото: iStock/Oleg Elkov

В аэропорту Санкт-Петербурга задерживаются десять рейсов на вылет из-за возможной угрозы украинских беспилотников. Несколько самолетов не могут приземлиться, кружа в небе над соседними регионами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.