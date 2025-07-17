Выяснились последствия введения временных ограничений в аэропорту Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга задерживаются десять рейсов на вылет из-за возможной угрозы украинских беспилотников. Несколько самолетов не могут приземлиться, кружа в небе над соседними регионами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее предупреждал об опасности атаки БПЛА, а позже сообщил, что попытка нападения дронов ВСУ была отражена средствами радиоэлектронной борьбы в Кировском районе.
Задержки коснулись рейсов в Шарм-эш-Шейх, Сочи, Стамбул, Москву, Тбилиси, Калининград и Оренбург. Самолеты из Уфы и Душанбе летают над Новгородской областью, а рейс Turkish Airlines из Стамбула кружит в Псковской области, ожидая разрешения на посадку.
Минимум три самолета были вынуждены вернуться в аэропорты вылета.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Воронеже три подростка пострадали из-за атаки беспилотников, один из которых врезался в верхние этажи жилого дома. Над городом сбили не менее пяти БПЛА ВСУ в ночь с 16 на 17 июля.
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