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Байден заявил о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

11 сентября 2024, 01:21

Президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

«Мы работаем над этим прямо сейчас», — ответил Байден на вопрос журналистов о возможности таких ударов.
Ранее западные СМИ сообщали, что США могут в ближайшее время позволить Киеву наносить удары вглубь РФ. Некоторые представители администрации уже поддержали эту идею и стараются убедить Байдена принять соответствующее решение.



Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину может передать это разрешение официальному Киеву. Однако, официальная позиция Белого дома пока не подтверждает такую стратегию, опасаясь эскалации конфликта.

Россия предупреждает, что дальнейшие поставки вооружений Украине могут привести к тяжелым последствиям для глобальной безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью для России.

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#сша
#россия
#байден
#блинкен
Небензя призвал ожидать некрологи западных наемников после ударов РФ по ВСУ
11 сентября 2024, 00:37

Фото: istock/Ildar Imashev

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что после серии российских ударов по украинским военным объектам можно ожидать некрологов на иностранных наемников, включая американцев. Об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН.
По словам Небензи, российские войска успешно провели «внушительные и эффективные» атаки на ключевые объекты Вооруженных сил Украины, среди которых учебный центр ВСУ в Полтаве и гостиница в Кривом Роге, где находились украинские разведчики. Он также отметил, что среди ликвидированных в результате этих ударов были иностранные инструкторы и наемники из США, Великобритании, Франции, Польши и Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Те, кто следит за ситуацией, могут ожидать большого числа некрологов о внезапной гибели высокопоставленных военных из западных стран», – заявил Небензя.
Он подчеркнул, что Россия ранее предупреждала, что любые лица, оказывающие военную помощь Украине, становятся законными целями для российских ударов.

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Боуз: Зеленский опасается выборов на Украине в случае перемирия
10 сентября 2024, 23:58

Президент Украины Владимир Зеленский избегает мирного урегулирования конфликта, так как опасается возможного проведения выборов, которые могут привести к его потере власти.
Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя недавние атаки украинских беспилотников на российские территории. Боуз отметил, что недавние действия Вооруженных сил Украины, такие как атака в Курске и террористические акты в Москве, не принесли успеха.

«Россия продвигается на Восточном фронте, а киевский диктатор в страхе. Перемирие означает выборы, а выборы — конец Зеленского», — написал журналист в соцсети X.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов в условиях войны несвоевременно.

Президент России Владимир Путин также высказался по вопросу украинских выборов, отметив, что военное положение не продлевает полномочия президента по украинской конституции. По его словам, в условиях отмены выборов единственной легитимной властью на Украине остаются парламент и спикер Рады.

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#выборы
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США дают «зеленый свет» на удары по России: что ждет Украину после визита Блинкена
Axios: Блинкен передаст Киеву разрешение на удары ATACMS по России
10 сентября 2024, 23:30

Фото: istock/petervician

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в рамках визита на Украину намерен объявить о том, что США позволят Киеву наносить удары по территории России с использованием американских ракет ATACMS.
Об этом сообщает журналистка издания Axios Джулигрейс Бруфке, ссылаясь на председателя комитета по международным делам Палаты представителей США Майкла Маккола.

По словам Маккола, который недавно беседовал с Блинкеном, во время визита в Киев, который состоится совместно с коллегой из Великобритании, глава Госдепа подтвердит, что США готовы разрешить использование ракет для атак на российскую территорию.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями украинских властей для обсуждения долгосрочных военных и экономических потребностей страны.

Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине способствуют эскалации конфликта и мешают мирному урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законной целью для российских сил.

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#сша
#россия
#всу
#киев
#блинкен
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Губернатор Гладков: ВСУ не захватывали село Журавлевка под Белгородом
Гладков опроверг взятие белгородской Журавлевки боевиками ВСУ
10 сентября 2024, 23:13

Фото: Администрация Белгородской области

Журавлевка была и останется российской территорией. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ответ на слухи, что район якобы захватили ВСУ.
«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников, много непроверенной информации поступает. Журавлевка и год, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. В ней нет врага, она остается под нашим контролем», – сказал Гладков в видеосообщении к гражданам.

Сообщение о захвате боевиками части Белгородской области вместе с Журавлевкой появилось в ряде СМИ и в соцсетях. Информация оказалась недостоверной.

Этим утром 10 сентября Журавлевка подверглась атакам ВСУ. Гладков сообщал о 24 боеприпасах, которые выпустили украинские боевики по селам Журавлёвка, Крутой Лог, Никольское, Соломино, Стрелецкое и Щетиновка, а также двум поселкам – Октябрьский и Дубовое в Белгородском районе. К счастью обошлось без последствий, силы ПВО сбили 5 беспилотников.

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#всу
#пво
#белгородская область
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#украина
#спецоперация
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Две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожили в Курской области
Смирнов: Две авиационные бомбы ВСУ уничтожили вечером в Курской области
10 сентября 2024, 20:41

Фото: Минобороны РФ

Две авиационные бомбы ВСУ уничтожили в Курской области этим вечером, 10 сентября. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!», – написал Смирнов в телеграм-канале.

Днем Смирнов сообщил, что в Курской области в целях безопасности ограничили проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС.

Ранее сообщалось, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. По словам командира спецназа «Амхмат» генерал-майора Апты Алаудинова, причина в том, что российские военные нанесли украинским боевикам серьезное поражение.

По оценке французских политиков, атака на Курскую область не принесла Киеву желаемого результата. Это связано с тем, что Соединенные Штаты отказались снять запрет на удары американским оружием по России, опасаясь эскалации напряженности.

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#военные
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#курская область
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#спецоперация
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Запад толкает режим Зеленского через «красные линии», заявил Слуцкий
10 сентября 2024, 20:28

Фото: сайт Кремля

Атака ВСУ на жилые кварталы в Подмосковье и удар по многоэтажному жилому дому в Раменском подтверждают то, что Запад толкает террористический киевский режим через «красные линии». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что на фоне всё более масштабных неудач Украины на фронте США готовы запускать сценарий ещё большей эскалации конфликта. За все эти военные преступления Россия обязательно жёстко спросит с «кровавого клоуна» Зеленского и его соучастников, которые поддерживают все эти действия.

Слуцкий добавил, что коллективный Запад впал в безумство, поэтому все заявления европейских политиков о необходимости проведения переговоров сразу же девальвируются.

Запад готов развязать третью мировую войну для того, чтобы добиться своей цели – стратегического поражения России, отметил парламентарий.

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#атака
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ВС РФ ударили по подкреплению ВСУ из почти 100 бойцов в Запорожской области
Подполье: по группе подкрепления из 90 солдат ВСУ под Запорожьем нанесён удар
10 сентября 2024, 20:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

По группе из почти 100 бойцов ВСУ, прибывших на подкрепление под Запорожье, нанесён удар российскими военными. Об этом координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что боевики прибыли в район подконтрольной Украине части Запорожской области. В общей сложности в селе Малые Щербаки находились 90 украинских военных, по которым был нанесён удар российской артиллерией.

Ранее в этот день Минобороны РФ представило ежедневную сводку новостей из зоны СВО. Согласно ей, ВС РФ ударили по нескольким украинским аэродромам и цеху производства беспилотников.

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#всу
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#запорожская область
#сво
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Bild: Часть поставленных Киеву гаубиц простаивает из-за нехватки запчастей
10 сентября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Часть самоходных артиллерийских установок (САУ), переданных Киеву западными союзниками, уже непригодны для боя из-за большого износа. Ремонтировать гаубицы не получается по причине отсутствия запчастей.
Как пишет немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники, значительная часть САУ, поставленных Украине Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время не могут использоваться. В публикации отмечается, что, например, Германия не может поставить новые орудия в сжатые сроки. ФРГ больше не располагает достаточным количеством гаубиц, а производство каждой из них занимает несколько месяцев.

Председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер отметил всю абсурдность ситуации, когда из-за отсутствия запасных частей из строя выходит больше систем вооружения, чем из-за действий российских войск.

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#фрг
#вооружения
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Армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области
10 сентября 2024, 19:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские бойцы приступили к масштабному контрнаступлению в Курской области и уже имеют определенные успехи всего за полтора часа. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, за минувшие сутки российские бойцы освободили более 10 км территории курского приграничья. А после начала масштабного контрнаступления уже освободили село Гордеевка всего за 1,5 часа.

Уточняется, что в наступлении приняли участие бойцы 155-й бригады морской пехоты. Они зашли в Гордеевку сразу четырёх сторон и оперативно выдавили оттуда боевиков ВСУ. Противник понес значительные потери и покинул свои позиции в российском населенном пункте.

Вечером 10 сентября армия России наступает в районах Апанасовки и Мартыновки, продолжая операцию по освобождению Суджанского района Курской области.

Ранее военный аналитик Юрий Подоляка также сообщал о хороших новостях из Курской области.


«Курское направление: очень хорошие новости уже есть. Но подробности немного позже. Чтобы не навредить. Хотя противник уже в курсе. Люлей отгребает и бросает позиции», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

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