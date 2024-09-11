Байден заявил о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

Президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
«Мы работаем над этим прямо сейчас», — ответил Байден на вопрос журналистов о возможности таких ударов.Ранее западные СМИ сообщали, что США могут в ближайшее время позволить Киеву наносить удары вглубь РФ. Некоторые представители администрации уже поддержали эту идею и стараются убедить Байдена принять соответствующее решение.
Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину может передать это разрешение официальному Киеву. Однако, официальная позиция Белого дома пока не подтверждает такую стратегию, опасаясь эскалации конфликта.
Россия предупреждает, что дальнейшие поставки вооружений Украине могут привести к тяжелым последствиям для глобальной безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью для России.
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Елена Перлова