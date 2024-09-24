Потери ВСУ в Курской области: генерал Алаудинов назвал цифры

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В Курской области продолжаются бои с ВСУ, в ходе которых спецназ «Ахмат» успешно уничтожил важные объекты противника.
Как сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, российские подразделения ликвидировали два пункта управления беспилотниками, один автомобиль, один миномет и пикап с десантом.
В опубликованном видео в telegram-канале Алаудинов отметил, что бойцы, которые находились в окружении более месяца, успешно выведены и сейчас находятся в госпитале. Он добавил, что украинские силы потеряли возможность прорваться к Курской атомной электростанции.
Генерал-майор также сообщил о прогрессе российских войск на калиневском направлении и укреплении линий обороны, что не позволяет противнику продвигаться в регионе.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли стадион возле школы в Каменке-Днепровской Запорожской области. В этот момент в здании учебного заведения находились 148 человек, из них 106 детей.
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В опубликованном видео в telegram-канале Алаудинов отметил, что бойцы, которые находились в окружении более месяца, успешно выведены и сейчас находятся в госпитале. Он добавил, что украинские силы потеряли возможность прорваться к Курской атомной электростанции.
Генерал-майор также сообщил о прогрессе российских войск на калиневском направлении и укреплении линий обороны, что не позволяет противнику продвигаться в регионе.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли стадион возле школы в Каменке-Днепровской Запорожской области. В этот момент в здании учебного заведения находились 148 человек, из них 106 детей.
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Елена Перлова