Алаудинов заявил о желании пленных боевиков ВСУ получить гражданство России
Алаудинов: все больше пленных боевиков ВСУ хотят получить гражданство РФ
Все больше пленных украинских боевиков хотят получить российское гражданство, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в День России, 12 июня. Генерал-лейтенант подчеркнул, что некоторые ходатайства удовлетворены главой государства Владимиром Путиным.
«Хочется сказать, что некоторые из них после получения гражданства России вступили в ряды Министерства обороны Российской Федерации. И защищают сегодня в наших рядах Россию», — прокомментировал Алаудинов.Собеседник добавил, что данная тенденция будет только расти. По его словам, все больше желающих встать в один строй с ВС РФ. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в Донбассе, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан.