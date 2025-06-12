Депутат Госдумы предупредил о возможном столкновении России и Германии
Поставки ракет Киеву могут стать причиной столкновения РФ и Германии. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.
Депутат отметил, что Германия поставляет киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности Taurus. Он назвал Берлин ответственным за развязывание Второй мировой войны.
По словам Шхагошева, в том числе об этом в своем послании, отражающем нынешние политические реалии, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин более не ограничивает дальнобойность поставляемого Украине оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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