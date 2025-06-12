Депутат Госдумы предупредил о возможном столкновении России и Германии

12 июня 2025, 10:44

Депутат Шхагошев: Поставки ракет Киеву могут привести к столкновению РФ и ФРГ

Фото: iStock/Ruma Aktar

Поставки ракет Киеву могут стать причиной столкновения РФ и Германии. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.