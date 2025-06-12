12 июня 2025, 10:51

Зеленский не признаёт, что Россия одерживает победу в конфликте с Украиной

Фото: Istock/ChiccoDodiFC

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отверг все заявления о том, что Россия побеждает в специальной военной операции и заявил, что это «российская версия» освещения ситуации. Об этом сообщает издание Bild.