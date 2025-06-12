Зеленский сделал шокирующее признание об успехах России на фронте
Лидер киевского режима Владимир Зеленский отверг все заявления о том, что Россия побеждает в специальной военной операции и заявил, что это «российская версия» освещения ситуации. Об этом сообщает издание Bild.
Политик не признаёт «масштабные успехи Москвы» в украинском конфликте и указал, что военные силы Украины уже три недели отбивают новое наступление российских войск. Зеленский особо подчеркнул, что «русские не так уж и успешны». Данную информацию Министерство обороны Российской Федерации никак не комментировало.
Известно, что украинская армия несет огромные потери по всей линии фронта. В Сумской области отмечается наиболее плачевная ситуация для ВСУ. По словам депутата Госдумы Алексея Журавлёва, российские войска создают там буферную зону для предотвращения вторжений противника.
Ранее сообщалось о жёстком ответе России на диверсионные операции украинских боевиков.
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