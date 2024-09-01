Алаудинов заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области

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Отряды ВСУ в ходе боестолкновений, произошедших накануне, понесли ощутимые потери на участке спецназа «Ахмат» в Курской области. Об этом сообщил его командир генерал-майор Апти Алаудинов, пишет ТАСС.
По его словам, в течение воскресенья, 1 сентября, на участке «Ахмата» обстановка является сравнительно спокойной. Алаудинов отметил, что враг «пересматривает свою стратегию».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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