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Украинская армия на курском направлении за сутки потеряла до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в число потерей противника также вошли четыре танка, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, станция РЭБ и другие объекты. В российском военном ведомстве добавили, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8500 солдат.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова