ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 360 военнослужащих

Иностранных наемников ВСУ, которые говорят на испанском языке, заметили в районе населенного пункта Макеева в ЛНР. Туда прибыло подразделение, которое целиком состоит из иностранцев, численность около 30 человек. Об этом 1 сентября сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.