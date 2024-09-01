Ответ России на события в Курской области уже происходит, заявил Песков

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Ответ России на атаку Киева на Курскую область уже происходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 сентября.
«Почему вы думаете, что это разовое событие. Он уже происходит», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.Отрывок из интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале. Речь шла про оценку происходящего в Курской области. В частности Зарубин спросил, какой ответ может быть и какие выводы будут сделаны.
«Вы видите решительные действия наших вооруженных сил, и нет никаких сомнений, что они будут продолжены», – заявил Дмитрий Песков.
Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки российских войск освободили от боевиков два населенных пункта в ДНР – Выемку и Птичье.
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Лия Мурадьян