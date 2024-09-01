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Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «НгП Разведка».
Удар по колонне, которая растянулась на 600 метров, произошел около 20:00 31 августа. Согласно предварительным данным, украинская армия потеряла свыше 20 единиц техники и до роты личного состава.
Уточняется, что по колонне сначала были нанесены два удара баллистическими ракетами из ОТРК «Искандер», после чего цель была атакована комплексом «Торнадо-С».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что по колонне сначала были нанесены два удара баллистическими ракетами из ОТРК «Искандер», после чего цель была атакована комплексом «Торнадо-С».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова