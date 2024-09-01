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Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео

В Сумской области нанесен удар по колонне ВСУ, потеряно свыше 20 единиц техники
01 сентября 2024, 13:05
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «НгП Разведка».
Удар по колонне, которая растянулась на 600 метров, произошел около 20:00 31 августа. Согласно предварительным данным, украинская армия потеряла свыше 20 единиц техники и до роты личного состава.



Уточняется, что по колонне сначала были нанесены два удара баллистическими ракетами из ОТРК «Искандер», после чего цель была атакована комплексом «Торнадо-С».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 360 военнослужащих
01 сентября 2024, 13:20

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия на курском направлении за сутки потеряла до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в число потерей противника также вошли четыре танка, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, станция РЭБ и другие объекты. В российском военном ведомстве добавили, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8500 солдат.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Ответ России на события в Курской области уже происходит, заявил Песков
Песков: Ответ России на атаку ВСУ на Курскую область уже происходит
01 сентября 2024, 12:57

Фото: Сайт Кремля

Ответ России на атаку Киева на Курскую область уже происходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 сентября.
«Почему вы думаете, что это разовое событие. Он уже происходит», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Отрывок из интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале. Речь шла про оценку происходящего в Курской области. В частности Зарубин спросил, какой ответ может быть и какие выводы будут сделаны.
«Вы видите решительные действия наших вооруженных сил, и нет никаких сомнений, что они будут продолжены», – заявил Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки российских войск освободили от боевиков два населенных пункта в ДНР – Выемку и Птичье.

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Уничтожили три склада с боеприпасами: Как в ДНР освободили Выемку и Птичье
Российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР
01 сентября 2024, 12:31

Фото: Минобороны РФ

Подразделения группировки российских войск «Центр» и «Южная» освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Военные освободили Птичье и Выемку в ДНР и продолжают продвигаться вглубь обороны противника, сообщило Минобороны РФ 1 сентября.
«В результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Выемка. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка ДНР», – говорится в сообщении МО РФ.

Также российские военные уничтожили три склада с боеприпасами армии противника.

Ранее западные эксперты заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском. Там уничтожили более 15 американских таков, заявил военный обозреватель Дэвид Экс.

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Идущую на Курскую область 600-метровую колонну ВСУ разбили под Сумами
«Искандер» уничтожил 600-метровую колонну ВСУ, идущую на Курскую область
01 сентября 2024, 12:08

Фото: Минобороны РФ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» уничтожил 600-метровую колонну техники и военных ВСУ, которые шли на Курскую область.
Удар нанесли под Сумами. Видео поражения колонны ВСУ опубликовал Телеграм-канал «НгП раZVедка». На кадрах видно три удара по технике и живой силе противника.

Ранее российские военные уничтожили американскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS в у населенного пункта Садки в Сумской области. Также ВС РФ поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в районе Чернетчины. Еще один высокоточный удар нанесли по складу -артиллерийского вооружения ВСУ в Нижней Сыроватке Сумской области.

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Депутат рады: Пиар Зеленского в Курской области приведет к катастрофе на Украине
Дубинский: Провал ВСУ в ДНР откроет России дорогу на Днепропетровскую область
01 сентября 2024, 11:43

Обвал украинского фронта в ДНР откроет российским военным дорогу на Днепропетровскую область. Последствия обвала фронта в ДНР из-за атаки на Курскую область озвучил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Если эта операция (вторжение в Россию) с войсковой точки зрения задумывалась для отвлечения российских войск с Донецкого фронта – этого результата добиться не удалось. Обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой», – написал Дубинский.

Атаку ВСУ на Курскую область депутат назвал личным пиаром президента Украины Владимира Зеленского, который таким путем надеялся поднять свой рейтинг. Но в итоге это решение Киева только России дорогу на новые территории.
«Решения такого рода, которые ведут к удовлетворению болезненных амбиций одного человека за счет страны и людских жизней, – ведут к катастрофе», – написал Дубинский.

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На Западе заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском
Forbes: тяжелые бои под Красноармейском истощили элитную 47-ю бригаду ВСУ
01 сентября 2024, 11:23

Фото: iStock/Olena_Z

Боевые действия на красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ. Об этом написал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Отмечается, что подразделение в составе двух тысяч солдат отправилось в бой на востоке Украины с 31 танком M-1 Abrams. На данный момент у них осталась, вероятно, половина этих танков, выразил мнение Экс.

По его словам, в данное районе недостаточно личной силы ВСУ для обороны, не говоря уже о наступлении. Экс также сомневается, что украинские войска смогут организовать какую-либо операцию по возврату потерянных территорий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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30 укомплектованных испанских наемников прибыли к Макеевке в ЛНР
Марченко: Говорящих на испанском наемников заметили в районе Макеевки в ЛНР
01 сентября 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Иностранных наемников ВСУ, которые говорят на испанском языке, заметили в районе населенного пункта Макеева в ЛНР. Туда прибыло подразделение, которое целиком состоит из иностранцев, численность около 30 человек. Об этом 1 сентября сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По данным военного эксперта, иностранные наемники в ЛНР хорошо оснащены и укомплектованы. Большинство из них говорят на испанском, но также звучит французская и английская речь.

«На форменной одежде знаков различий и принадлежности нет. На данный момент известно, что численность боевиков составляет порядка 30 человек», – приводит комментарий Марченко РИА Новости.

Об иностранный наемниках в рядах ВСУ неоднократно заявляли и должностные лица Минобороны. Накануне в российском суде заочно приговорили к 14 годам воюющего за ВСУ наемника из США Девё Калеб Виктора. Аналогично в суд передали уголовное дело по военному наемнику из Латвии – 49-летнему Юрису Юрашсу.

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Самая масштабная атака ВСУ по России, обстановка в Курской области: последние новости СВО
Самая массированная атака ВСУ на РФ 1 сентября: подобности, последствия
01 сентября 2024, 10:25

Фото: iStock/IherPhoto

В ночь на 1 сентября украинская сторона провела самую масштабную атаку на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВСУ перебрасывают штурмовые бригады к Курскому приграничью для подготовки к новым атакам. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет редакция «Радио 1».

Ситуация в Курской области


Противник вводит на оккупированные земли России части территориальной обороны. В соседней Сумской области обнаруживаются перемещения многочисленных групп личного состава. Кроме того, в Суджу и ее окрестности планируется переброска 92 отдельной штурмовой бригады. На севере Суджанского района развернулись ожесточенные бои.

За последние сутки ВС РФ уничтожили более 40 боевиков киевского режима, которые пытались атаковать российские позиции вблизи населенных пунктов Камышевка и Киреевка. Также были сожжены две боевые машины ВСУ западного производства.

На юге Суджанского района бойцы формирования «Север» наносят урон противнику с помощью артиллерии и ударных беспилотников в районах Черкасская Конопелька, Плехово и Борки. Уничтожено до 30 нацистов и пять единиц бронетехники.
В направлении Коренево противник проводит перегруппировку из-за значительных потерь и не предпринимает активных действий. Бойцы постепенно вытесняют врага к государственной границе. Также украинские СМИ сообщили, что вооруженные силы России успешно отбили село Коренево.

Херсонское направление


Известный украинский военный ресурс сообщил о возможности наступления российских войск на Херсон и обозначил серьезные проблемы на фронте и в управлении вооруженными силами. В публикации говорится, что «фронт в Донбассе под давлением ВС РФ, есть угроза его обрушения».

Ранее депутат Марьяна Безуглая поднимала вопрос о несостоятельности ротаций и потере позиций ВСУ. Также по информации ряда украинских порталов, есть угроза для Угледара.


Донецкое направление


ВС РФ на Донецком направлении достигли более выгодных позиций и нанесли удары по украинским формированиям в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка. По данным Министерства обороны России, противник понес потери до 780 военнослужащих, а также утратил танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и две 155-мм гаубицы (М777 и FH-70).

На Авдеевском направлении группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Кирово. Министерство обороны РФ сообщает, что за сутки противник в этом районе потерял до 455 человек, три автомобиля и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении улучшили свои позиции, нанося удары по украинским военным в Угледаре и Водяном. В результате этих действий противник лишился до 125 военнослужащих, танка, боевой бронированной машины и четырех автомобилей, как подчеркивают в Минобороны.

Фото: сайт Минобороны РФ

Харьковское направление


На Харьковском участке фронта продолжаются боевые действия в населённом пункте Волчанск. Подразделения «Север» осуществляют контрбатарейные операции, обнаруживая и уничтожая огневые позиции врага. Уничтожены две миномётные установки и до шести боевиков.

В районе многоэтажных домов штурмовые группы смело ведут упорные бои в одном из жилых зданий. Продвижение затрудняется активным использованием FPV-дронов со стороны ВСУ.

Липцевское направление


На Липцевском направлении разведка ВС РФ выявила перемещение штурмовой группы ВСУ в район населённого пункта Глубокое. По этой цели было нанесено огневое поражение, в результате чего уничтожены до девяти боевиков ВСУ.

Массированная атака БПЛА ВСУ


Минувшей ночью ВСУ осуществили самую масштабную атаку на территории РФ с использованием БПЛА. Над российскими регионами были уничтожены 158 дронов.

В Курске после полуночи прогремели громкие взрывы. Сообщалось о работе систем ПВО, которые сбили как минимум два украинских БПЛА самолётного типа. В Тверской области, в районе Конакова, противовоздушная оборона уничтожила вражеский беспилотник.

В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ
В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ

Один из дронов, направлявшийся в Москву, упал на территории частного дома в Раменском округе, пострадавших нет. Девять дронов были сбиты на подходе к Москве и её окрестностям, на месте работают службы экстренного реагирования. Падение одного из БПЛА повредило отдельное техническое сооружение Московского НПЗ, сейчас ведётся ликвидация локального возгорания.

В общей сложности 34 БПЛА сбито над Брянской областью, 46 — над Курской, 28 — над территорией Воронежской области, 14 — над Белгородской областью, 8 — над Рязанской областью, 2 — над Москвой, 7 — над Московской областью, 5 — над Калужской областью, 4 — над Липецкой областью, 2 — над Тамбовской областью, 2 — над Смоленской областью, 3 — над Тульской областью, по одному — над территориями Орловской, Тверской.

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#пво
#разведка
#сво
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В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ
В Курской области ВСУ обстреляли машину с женщинами и детьми, ранена девочка
01 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские боевики обстреляли автомобиль, в салоне которого находились женщины и дети, в Курской области. Об этом сообщила одна из пострадавших жительниц региона, передает РИА Новости.
Отмечается, что люди пытались эвакуироваться из села Новоивановка в Суджанском районе. По словам женщины, во время атаки на Курскую область бойцы ВСУ повредили ее дом. В здании оказались выбиты окна, поэтому она вместе с сестрой и детьми решили на время уехать в безопасное место.

Уточняется, что по дороге из населенного пункта Малая Локня в хутор Посадка автомобиль обстреляли. В результате дочь женщины получила ранение.

После атаки к машине подошли сами украинские военные. Они заявили, что девочку осмотрит их медик, и взяли россиянок «в плен». Иные подробности не разглашаются.

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