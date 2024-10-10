Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Фото: Минобороны РФ
Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Однако названия этих пунктов не уточняются.
«Подразделения Минобороны России освободили еще два населенных пункта Курской области... Полк "Ахмат-Чечня" взял крупный опорный пункт, уничтожив около 40 бойцов ВСУ», — отметил он в видеообращении на своем Telegram-канале.Алаудинов также добавил, что отряд «Горца» эффективно действовал на данном направлении, уничтожив украинские подкрепления. В ходе боя погиб один штурмовик, а отряд «Аида» уничтожил один Stryker с мощным радиоэлектронным оборудованием и сжег опорный пункт. При этом командир отряда был тяжело ранен, а руководство штаба выведено из строя.
Ранее в среду Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Новая Сорочина и Покровский. Бойцы группировки «Севера» также нанесли удары по формированиям десяти бригад ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил, что в Курской области была остановлена наступательная операция ВСУ, начавшаяся 6 августа. Он подчеркнул, что операция в этом регионе завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных.
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Елена Перлова