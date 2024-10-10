Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

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Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Однако названия этих пунктов не уточняются.