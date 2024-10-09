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Неправильное строительство фортификационных укреплений ВСУ облегчило продвижение ВС РФ в Донбассе. Об этом сообщает издание Seznam zprávy.
Отмечается, что некоторые построенные украинскими военными окопы фактически соединяли российские позиции с тылом ВСУ, что позволило ВС РФ свободно продвигаться вперёд.
Ошибки при строительстве укреплений привели к тому, что они не создали ожидаемой защиты для ВСУ, а, наоборот, стали помощниками для российских солдат.
В материале сказано, что ВСУ соорудили большое количество окопов и бункеров на Покровском направлении, надеясь, что это улучшит ситуацию на фронте. Однако на деле многие из них не выполняли своих функций.
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Ошибки при строительстве укреплений привели к тому, что они не создали ожидаемой защиты для ВСУ, а, наоборот, стали помощниками для российских солдат.
В материале сказано, что ВСУ соорудили большое количество окопов и бункеров на Покровском направлении, надеясь, что это улучшит ситуацию на фронте. Однако на деле многие из них не выполняли своих функций.
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Анастасия Чинкова