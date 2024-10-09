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ВС РФ уничтожили дивизион Patriot в Днепропетровской области

МО РФ: «Искандер-М» ликвидировал ЗРК Patriot и живую силу ВСУ под Днепром
09 октября 2024, 19:43

Видео: Минобороны РФ

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что расчётом комплекса были нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot около населённого пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.

В результате этих ударов была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot, а также ликвидирован личный состав зенитно-ракетного дивизиона.



Также после осуществления атаки была повреждена ещё одна установка ЗРК Patriot.

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Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года
Reuters: Зеленский рассчитывает завершить конфликт не позднее 2025 года
09 октября 2024, 18:28

Президент Украины Владимир Зеленский планирует завершить конфликт с Россией не позднее 2025 года. Его слова передаёт агентство Reuters.
Он подчеркнул, что в октябре, ноябре и декабре 2024 года у Украины есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности, и ситуация на фронте, по словам Зеленского, создаёт возможность сделать выбор. Под ним украинский президент подразумевает выход на путь решительных действий по прекращению конфликта не позднее 2025 года.

Глава государства добавил, что в ноябре Украина окончательно подготовит «формулу мира», которая будет вынесена на обсуждение второго «саммита мира».

Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает на проведение второго «саммита мира» с участием России в декабре.

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«Неопытность и отсутствие знаний»: ВСУ по ошибке помогли продвижению ВС РФ
SZ: ВСУ вырыли окопы, которые вели от позиций ВС РФ в тыл украинских войск
09 октября 2024, 18:04

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Неправильное строительство фортификационных укреплений ВСУ облегчило продвижение ВС РФ в Донбассе. Об этом сообщает издание Seznam zprávy.
Отмечается, что некоторые построенные украинскими военными окопы фактически соединяли российские позиции с тылом ВСУ, что позволило ВС РФ свободно продвигаться вперёд.

Ошибки при строительстве укреплений привели к тому, что они не создали ожидаемой защиты для ВСУ, а, наоборот, стали помощниками для российских солдат.

В материале сказано, что ВСУ соорудили большое количество окопов и бункеров на Покровском направлении, надеясь, что это улучшит ситуацию на фронте. Однако на деле многие из них не выполняли своих функций.

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#вс рф
#оборона
#военные
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В США заявили об огромных потерях ВСУ из-за российских самолетов Су-34
MWM: ВСУ несут огромные потери в Курской области из-за российских Су-34
09 октября 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Valentina Perfilyeva

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в Курской области из-за атак российских истребителей Су-34. Об этом сообщил 9 сентября американский журнал Military Watch.
Издание отмечает, что более ограниченные средства противовоздушной обороны под Курском по сравнению с Донбассом позволили российской авиации проводить удары с высокой интенсивностью. В результате потери среди украинских войск и их союзников оказались огромными.

Су-34 играет все более важную роль в конфликте на Украине, считают авторы материала. Новые истребители активно применяют для нанесения ударов по целям противника, используя высокоточные боеприпасы. Эффективность этих самолетов вызывает беспокойство на Западе, поскольку они способны успешно нейтрализовать укрепленные позиции противника.

Накануне Воздушно-космические силы России получили новую партию этих истребителей-бомбардировщиков от авиастроительной компании «Ростеха».

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ВС РФ уничтожили много техники ВСУ за последнее время
Военэксперт Дандыкин: ВС РФ уничтожили много техники ВСУ за последнее время
09 октября 2024, 16:34

Фото: iStock/Evgeny555

За последнее время армия России уничтожила большое количество украинской техники. Об этом рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, его слова передает «Лента.ру».
«Уничтожено много техники, прежде всего места складирования ракет, боеприпасов, беспилотников и, самое главное, места их производства и сборки. Это и Одесса, и Черноморский порт, и города недалеко от линии соприкосновения типа Купянска», — отметил Дандыкин.

Он подчеркнул, что уничтожение вражеской техники сильно влияет на снабжение боеприпасами солдат украинской армии на всей линии соприкосновения.

В среду, 9 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска в Купянске поразили цех, в котором производилась сборка беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кроме того, были уничтожены три переправы через реку Оскол, протекающую в самом городе и его окрестностях.

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Пленный ВСУ рассказал, как его при сдаче в плен атаковал украинский дрон
09 октября 2024, 16:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский FPV-дрон атаковал своих же военных во время сдачи их в плен. Об этом рассказал пленный солдат Александр Лавренчук. Видео допроса предоставило Минобороны РФ.
По словам пленного, его подразделению была поставлена задача зайти в лесополосу и найти наиболее выгодное место для обустройства опорного пункта. Однако ВС РФ засекли их, после чего по группе был открыт минометный огонь.

«Нас отрезали с начала лесополоски, мы прошли в конец, ну а там нас уже ждали. Я увидел просто много российских солдат и понял, что сдаться будет самое адекватное. Я сказал, что парни, все нормально, мы не будем никаких резких движений делать. Мы просто оружие сложили. Мне обидно, что по нам работала наша FPV-шка. Они видели, что мы в плену», — рассказал Лавренчук.

Он пояснил, что тогда задача украинских военных была не спасти сдающихся в плен, а уничтожить, что стало для него тогда переломным моментом.

Лавренчук также добавил, что подразделение понесло большие потери и фактически утратило боеспособность. При этом командиром был молодой офицер без опыта, который несмотря на потери пытался показать результат и требовал выполнить невыполнимую боевую задачу.

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ВСУ пытаются бить из HIMARS по Угледару
09 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские военные пытаются бить по Угледару и его окрестностям с помощью РСЗО HIMARS, однако ПВО справляется с этой задачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Они (ВСУ – ред.) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно», —говорится в сообщении.

По словам источника, именно из-за этих ударов из города приходится эвакуировать местное население.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин также сообщал, что обстановка в недавно освобожденном Угледаре еще остается напряженной, ВСУ предпринимают попытки обстреливать город.

Напомним, 3 октября Минобороны РФ официально объявило об освобождении Угледара российскими силами. Битва за город продолжалась более двух лет.

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«Уничтожают народ»: ВСУ поджигают дома и посевы людей в освобожденных районах под Харьковом
Дроны ВСУ намеренно поджигают дома людей в освобожденных районах под Харьковом
09 октября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В освобожденной Россией части Харьковской области украинские боевики с помощью дронов намеренно поджигают жилые дома мирных людей. Об этом сообщила 9 октября военно-гражданская администрация региона в своем Telegram-канале.

«На освобожденной территории украинские националисты создали несколько очагов возгорания, что привело к уничтожению частной собственности, выгоранию полей и значительных лесных площадей», — пишет администрация.

Сообщается, что БПЛА начиняют зажигательными снарядами. В качестве примера привели Лиман Второй, где дроны ВСУ сожгли частные дома и хозяйственные постройки.

Местные жители с помощью сельхозтехники провели противопожарные опахивания, чтобы огонь не перекинулся на еще большую территорию. Сейчас люди стараются защитить свои земли и имущество от дальнейших потерь.

По данным ВГА, политика киевского режима направлена на уничтожение самого народа, градообразующих предприятий и истощение природных ресурсов.

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Смертоносный миномет «Тюльпан»: на что способна крупнокалиберная самоходная установка армии России
09 октября 2024, 14:39

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Миномёты «Тюльпан» считаются одними из самых мощных в мире. Они способны разрушать укреплённые здания, бункеры, доты и другие сооружения с высоким уровнем защиты. О характеристиках, возможностях и особенностях этого миномёта расскажет «Радио 1».

Как создали миномет «Тюльпан»

Миномёт «Тюльпан» был создан в 1966 году на Уральском заводе транспортного машиностроения под руководством Георгия Ефимова, а название «Тюльпан» появилось годом позднее.

К лету 1969 года были изготовлены три прототипа, после чего начались заводские и полигонные испытания.

В 1971 году миномёт 2С4 «Тюльпан» был принят на вооружение Советской Армии, а его серийное производство началось в Свердловске и продолжалось до 1988 года.

Характеристики и фото современного миномета 2С4 «Тюльпан»


  • Калибр миномёта составляет 240 миллиметров, что является самым большим показателем среди всех существующих видов миномётов;
  • «Тюльпан» способен стрелять минами массой от 120 до 230 килограммов;
  • дальность стрельбы: до 20 км;
  • в боекомплекте «Тюльпана» есть 20 фугасных мин весом 130 килограммов или 10 активно-реактивных мин, каждая из которых весит 230 килограммов;
  • для стрельбы из этого миномёта используются фугасные, кассетные, управляемые, зажигательные, нейтронные и даже ядерные мины.

Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Чем стреляет «Тюльпан»

Основные типы снарядов:

  • осколочно-фугасная мина 53-Ф-864 весом 130 килограммов с начальной скоростью снаряда от 158 до 362 метров в секунду и максимальной дальностью стрельбы 9,65 километров;
  • активно-реактивная мина 3Ф2 «Гагара» массой 228 килограммов с начальной скоростью снаряда 362 метра в секунду и максимальной дальностью стрельбы 18 километров;
  • «Тюльпан» способен использовать бронебойные, лазерные и кассетные боеприпасы, химические, нейтронные и тактические ядерные снаряды.

Иностранные аналоги миномета 2С4

Топ-5 зарубежных аналогов миномёта «Тюльпан»:

M120 (США)

Американский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.

FH70 (Германия)

Немецкий миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.

MO-120 RT61 (Франция)

Французский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.

Тип 99 (Япония)

Японский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.

WM-80 (Китай)

Китайский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.

Все эти аналоги обладают схожими характеристиками и возможностями, такими как поражение живой силы противника, разрушение оборонительных сооружений и подавление огневых точек.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Какие задачи выполняют минометы «Тюльпан» на СВО

Снаряды миномета 2С4 «Тюлан» благодаря своему калибру в 240 мм и особенностям баллистики способны пробивать бетонные сооружения толщиной до 3 метров. Экипаж миномета использует снаряды весом от 130 до 230 кг, которые имеют возможность эффективно разрушать объекты противника на значительном расстоянии от линии фронта.

После выполнения боевых задач минометы «Тюльпан» осуществляют перегруппировку и отходят в резервный район, где происходит пополнение боезапаса. После этого они вновь продолжают наносить огневые удары по украинским вооруженным формированиям.

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#боеприпасы
#вооружение
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Депутат Рады Евтушок: Бойцы ВСУ часто бегут из своих частей из-за вымогательства
09 октября 2024, 14:37

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) часто бегут из своих подразделений из-за отношения со стороны командиров. Также одной из причин повального дезертирства является насильственная мобилизация.
Об этом в разговоре с изданием «Новости.LIVE» заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Евтушок. По его словам, новобранцам нередко приходится сталкиваться со случаями проявления неуставных отношений со стороны командиров частей, в которые они попали, в частности, вымогательством денег у подчинённых. Офицеры вымогают деньги за малейшие нарушения по службе, порой мнимые, и таких случаев множество, сказал парламентарий.

Также одной из причин, по мнению Евтушка, является насильственная мобилизация. Новобранцы попадают в боевые части немотивированными, к тому же подчас без должной подготовки. Поэтому часто после первого боя они самовольно оставляют свои части, заключил депутат.

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