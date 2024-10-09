ВС РФ уничтожили дивизион Patriot в Днепропетровской области

Видео: Минобороны РФ
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что расчётом комплекса были нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot около населённого пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.
В результате этих ударов была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot, а также ликвидирован личный состав зенитно-ракетного дивизиона.
Также после осуществления атаки была повреждена ещё одна установка ЗРК Patriot.
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В результате этих ударов была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot, а также ликвидирован личный состав зенитно-ракетного дивизиона.
Также после осуществления атаки была повреждена ещё одна установка ЗРК Patriot.
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Анастасия Чинкова