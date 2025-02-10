Алаудинов заявил об уничтожении основных сил ВСУ, находящихся в Курской области

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Основная часть ВСУ, зашедших в августе 2024 года на территорию Курской области, ликвидирована. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.
«Надо отметить, что большая часть тех сил, которые зашли в августе, уничтожена. ВСУ понесли очень большие потери, и отсюда большей своей частью были выведены эти специальные подразделения», — рассказал Алаудинов.
По его словам, в Курской области в настоящее время остались вражеские подразделения, сформированные из мобилизованных украинцев.
Однако он отметил, что попадаются и спецподразделения ВСУ, а также иностранный легион. Алаудинов подчеркнул, что при встрече противник активно уничтожается.
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