Боец ВС РФ с перебитыми ногами прополз три км до российских позиций

Актер и певец Андрей Данилко, известный под сценическим образом Верки Сердючки, долгое время не навещал свою мать, которая скончалась в 2020 году в поселке под Полтавой. О ее смерти он сообщил только в 2021 году. Как прошли последние годы женщины, расскажет «Радио 1».