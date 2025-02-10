Боец ВС РФ с перебитыми ногами прополз три км до российских позиций

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Боец ВС РФ с позывным «Калмык» с перебитыми ногами и множеством осколков в теле ползком преодолел три километра, добрался до российских позиций и был спасен. Все случилось на угледарском направлении. Об этом рассказывает Mash на Донбассе.
«Калмык» отправился на выполнение боевого задания, однако его заметил вражеский разведывательный дрон и сбросил на него магнитную мину. Взрывом военному перебило одну ногу и сломало вторую.
Чтобы не попасть в плен к противнику, «Калмык» начал ползти в сторону российских позиций. По пути его ранило осколками от взрывающихся мин. Три километра прополз боец и наткнулся на российских разведчиков. Они его подобрали и спасли. Из раненого вытащили 13 осколков. Сам «Калмык» признается, что ему очень повезло.
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