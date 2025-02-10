Пленный ВСУ развеял миф о «‎самой крутой» украинской бригаде

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Карпенко, взятый в плен в Курской области, поделился информацией о 155-й бригаде.
В видеоролике, опубликованном Министерством обороны России, Карпенко отметил, что несмотря на репутацию бригады как «самой крутой», многие солдаты сбегают из нее так же, как и из других формирований ВСУ.
По словам пленного, слухи о «крутости» 155-й бригады связаны с ее предполагаемым финансированием из-за рубежа. Он рассказал, что во время обучения многие военнослужащие отсеивались и уходили. Карпенко также упомянул, что был мобилизован военкоматом, когда просто пошел в магазин.
Кроме того, он сообщил, что слышал разговоры о том, как других солдат его бригады отправляют на подготовку во Францию и Польшу. Пленный заверил, что ни разу не выстрелил из своего оружия, что подчеркивает отсутствие у него боевого опыта.
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По словам пленного, слухи о «крутости» 155-й бригады связаны с ее предполагаемым финансированием из-за рубежа. Он рассказал, что во время обучения многие военнослужащие отсеивались и уходили. Карпенко также упомянул, что был мобилизован военкоматом, когда просто пошел в магазин.
Кроме того, он сообщил, что слышал разговоры о том, как других солдат его бригады отправляют на подготовку во Францию и Польшу. Пленный заверил, что ни разу не выстрелил из своего оружия, что подчеркивает отсутствие у него боевого опыта.
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Дарья Осипова